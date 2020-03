Gori da Fazio, Bella da morire e Parigi a tutti i costi: la tv del 15 marzo

Per la prima serata in tv, domenica 15 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la prima delle quattro puntate della fiction “Bella da morire”, con Cristiana Capotondi, Matteo Martari, Lucrezia Lante Della Rovere e Margherita Laterza.

L’ispettrice Eva Cantini torna nella sua città natale per aiutare la sorella Rachele, giovane mamma che sta attraversando un periodo complicato. Eva si occupa di donne scomparse e quando in commissariato si presenta Claudio Scuderi per denunciare la scomparsa della figlia, Eva sembra essere l’unica a dargli peso.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio.

La puntata sarà ampiamente dedicata all’emergenza Coronavirus con diversi contributi e collegamenti sul tema. Tra gli ospiti di stasera ci saranno il ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il virologo Roberto Burioni, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli, il primario del reparto di Terapia Intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo, il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi, il direttore di RaiNews Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Iman Sabbah da Parigi e Rino Pellino da Berlino. E ancora, lo scrittore, divulgatore scientifico e giornalista americano David Quammen, autore nel 2012 di “Spillover”, il saggio narrativo sulla diffusione dei nuovi patogeni; il vincitore di Sanremo 2020, Diodato, live in studio. In scaletta anche la celebrazione dei cinquant’anni della carriera di Nino Frassica, iniziata il 2 marzo 1970 sul palcoscenico della Sala Laudamo di Messina con lo spettacolo “C’è ci fu ci sarà… la scuola”; per l’occasione, previsto uno speciale intervento di Renzo Arbore e un saluto di Terence Hill. A chiudere la serata, “Che tempo che fa – Il tavolo” con Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz.

Non mancheranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Nel preserale alle 19.40 l’appuntamento è con “Che tempo che farà”: anche qui ci sarà spazio per gli aggiornamenti sul Coronavirus.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’urso. Tra gli argomenti della serata, si parlerà del presunto flirt tra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali, ex del comico Scintilla, ma sarà centrale la lettera di Nina Moric che lo accusa di mobbing psicologico e altri documenti inediti.

La modella croata e il suo ex fidanzato saranno ospiti in studio, ma ci sarà anche il ritorno del cane Baghera e di Loredana Fiorentino.

Questo, e molto altro, nella puntata di stasera, senza pubblico e con meno ospiti del solito a causa dell’emergenza Coronavirus. Nella trasmissione è centrale il ruolo del pubblico a casa che può esprimere il proprio giudizio sugli ospiti con il Live Sentiment, attraverso l’app e il sito di Mediaset Play.

RaiTre alle 21.20 trasmetterà il film “Parigi a tutti i costi”. Maya, d’origine marocchina, da venti anni vive a Parigi ed è prossima a ottenere il posto di prima stilista per la casa di moda in cui lavora. Un semplice controllo della polizia rivela però che il suo permesso di soggiorno è scaduto e nel giro di 24 ore Maya è costretta a rientrare in Marocco, ritrovando un paese e una famiglia che voleva dimenticare. Di fronte allo choc di una cultura diversa e a cui non è più abituata, Maya farà di tutto per ritornare nella sua Parigi.

Su La7 alle 20.35 “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “L’amore all’improvviso – Larry Crowne”, con Tom Hanks e Julia Roberts; su Italia1 alle 21.15 “Rampage – Furia animale”; su Rai4 alle 21.20 “Poltergeist”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Badge of Honor”; su La5 alle 21.10 “Un principe per l’estate”; e su Iris alle 21 “Educazione siberiana”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Prossima fermata: Australia”, condotto da Michael Portillo.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”. Andranno in onda quattro episodi dal titolo “Quel che è dentro”, “Nell’aria stanotte”, “Non fermarmi adesso” e “Lascialo lì”. Nel primo, Maggie si occupa di un caso difficile, ma gli altri dottori non la ritengono la persona adatta per quel lavoro. Nel secondo, Meredith e Nathan sono seduti vicino in aeroplano e dovranno confrontarsi con i propri sentimenti. Nel terzo, La Bailey e April devono sistemare la situazione tra Richard e Catherine. Nel frattempo, uno dei vecchi pazienti di Alex fa ritorno all’ospedale. Nel quarto, April e Andrew devono occupasi di un paziente che ha un tumore impossibile da operare, mentre Alex ed Eliza non sono d’accordo su come trattare un giovane.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 Grande Fratello Vip – Live”; su Real Time alle 20.20 “90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni” e su Italia2 alle 21.20 il telefilm “The Big Bang theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.