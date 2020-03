Coronavirus, una donazione per l’emergenza: in palio una chiacchierata con Ludovica Pagani

Ludovica Pagani ha deciso di dare il suo contributo in questo momento così difficile per l’Italia. La web influencer di Bergamo ha infatti lanciato la sua campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Wishraiser insieme alla Fondazione Candido Cannavò per lo sport, per aiutare l’Ospedale Sacco di Milano a fronteggiare la grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo in queste settimane a causa del Coronavirus.

Attraverso la campagna #CIVEDIAMOSUSKYPE Ludovica invita tutti i suoi fan – oltre 1 milione – a fare una donazione, da un minimo di 5 euro a un massimo 2.500 euro, a sostegno dei reparti che in queste settimane stanno affrontando l’epidemia da Covid-19, curando un numero molto elevato di persone contagiate e lavorando notte e giorno per far fronte a questa crisi sanitaria.

In palio, per un fortunato estratto, ci sarà una Skype Call per parlare e trascorrere del tempo proprio con Ludovica. Perché #INSIEMESIVINCE!

Per donare e partecipare basta CLICCARE QUI