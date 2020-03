Carnevali, Martina e Scandella: “A Bergamo interventi regionali e nazionali straordinari”

“Nel dramma di una pandemia come quella che stiamo vivendo, la nostra terra purtroppo è il fronte nazionale più esposto – dichiarano i deputati del Partito Democratico Elena Carnevali e Maurizio Martina e il consigliere regionale PD Jacopo Scandella -. Lo dicono i numeri drammatici di quello che stiamo vivendo. Lo dice la situazione di Bergamo, della Valle Seriana e di tantissimi comuni della nostra provincia, nelle valli come in pianura. Lo dice la realtà quotidiana dei nostri Ospedali, il numero straordinario di posti letto e terapie intensive ormai saturo, il lavoro encomiabile degli operatori sanitari e dei medici di base. Lo dice la reazione straordinaria dei tanti volontari che si stanno impegnando per dare una mano a chi è più debole”.

“Ha ragione chi avverte che la reazione, come sempre composta e laboriosa, dei bergamaschi non può offuscare l’assoluta necessità di rendersi conto, fuori da questa terra, di ciò che sta avvenendo qui – proseguono i tre esponenti del Pd -. Perché l’emergenza di Bergamo è questione che ha bisogno di altri interventi regionali e nazionali specifici. Va affrontata quindi come questione decisiva anche fuori dai nostri confini locali. Vanno trovati i modi per compiere subito questi passi, a partire dal rafforzamento del personale sanitario, dei dispositivi di protezione e dei macchinari per l’emergenza necessari. La straordinarietà dell’emergenza in provincia di Bergamo ha bisogno di provvedimenti particolari. È vero che qui abbiamo le capacità per ripartire e lo faremo certamente dopo l’emergenza. Ma è soprattutto vero che mai come oggi abbiamo bisogno che ciò che sta avvenendo qui sia compreso oltre la nostra capacità di ripartenza. Per essere domani tutti più forti insieme”.