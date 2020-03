Basta gente in coda per giocare: a Bergamo sospese slot machine e Gratta e vinci

Basta gente in coda per acquistare Gratta e vinci o giocare alle slot machine. Il comune i Bergamo ha firmato un’ordinanza con la quale prescrive la sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco nelle tabaccherie.

Lo ha annunciato il sindaco, Giorgio Gori: “Diversi tabaccai ci hanno segnalato che tante persone (soprattutto anziane), nonostante i pressanti inviti a non muoversi di casa, si presentano regolarmente nei loro negozi per acquistare i famosi “grattini” (Gratta e Vinci e altre tipologie) o per giocare alle slot o al 10eLotto.

Non è per questi “articoli” che il Decreto della Presidenza del Consiglio consente alle tabaccherie di restare aperte in queste settimane.

Ho quindi firmato, pochi minuti fa, un’ordinanza che prescrive la sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco nelle tabaccherie”.

Il primo cittadino lancia anche un ulteriore invito a non uscire: “Rimanete a casa, vi ripeto, e se in queste settimane doveste perdere l’abitudine a buttare soldi nel gioco d’azzardo… Tanto meglio”.