Autotrasportatore multato fuori un supermarket: “Tutto chiuso, devo mangiare”

Multato dalla polizia locale di Pedrengo per aver posteggiato il suo camion nel parcheggio dove si era fermato per acquistare da mangiare, in quanto i ristoranti sono chiusi per il decreto del Governo sul Coronavirus. È successo nei giorni scorsi a un autotrasportatore bergamasco.

L’episodio è stato segnalato dalla Federazione Autotrasportatori Italiani, che chiede maggiore elasticità alle forze dell’ordine in un periodo delicato e difficile per chi è costretto a continuare a lavorare nonostante l’emergenza Covid 19.

“Come Bergamo abbiamo ricevuto la protesta di un autista multato per divieto di sosta a Pedrengo mentre a suo dire senza intralciare il traffico scendeva per acquistare da mangiare in un supermercato secondo quanto l’uomo scrive sul suo profilo Facebook (vedi allegato) come bergamaschi in questo momento non ci facciamo bella figura.

Noi come Fai Bergamo vedremo di contattarlo e pagargli la sanzione. Segnaliamo il fatto perché in questi momenti prevalga il buon senso del padre di famiglia in ogni situazione”.