È iniziato un fine settimana che non sa di weekend visto che studenti e tanti lavoratori sono a casa da giorni ormai e che non è possibile (tranne per pochi casi urgenti) uscire di casa. Ma vediamo ugualmente che tempo farà a una settimana dall’avvio della primavera a Bergamo con Gabriele Galastro e il Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Nella giornata di sabato l’arrivo di correnti più instabili e fredde provenienti da nord-est causerà un peggioramento del tempo con piogge e locali rovesci in pianura e qualche nevicata sui rilievi (specie Prealpini). Dall’inizio della prossima settimana e probabilmente fino a giovedì/venerdì è previsto un nuovo miglioramento con tempo più soleggiato e stabile. Le temperature fino a lunedì saranno nella media stagionale mentre tra martedì e venerdì saranno sopra media.

Sabato 14 marzo 2020

Tempo Previsto: Tra il mattino e il primo pomeriggio sui rilievi Alpini cielo nuvoloso o nubi sparse con deboli precipitazioni (nevose sopra i 1.000/1.300 metri) alternate da pause asciutte; su Prealpi e alte pianure piogge deboli/moderate con locali rovesci (quota neve compresa tra 1.200/1.400 metri); sulla medio-bassa pianura pioviggini o deboli piogge sparse alternate da lunghe pause asciutte. Tra tardo pomeriggio e sera cielo variabilmente nuvoloso su tutta la regione con qualche debole precipitazione sulle zone Prealpine e sull’alta pianura. Nelle restanti zone tempo asciutto.

Temperature: Minime comprese tra 6 e 9°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 9 e 14°C.

Domenica 15 marzo 2020

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi Alpini e Prealpini cielo sereno o poco nuvoloso. Sulle pedemontane cielo nuvoloso o con nubi sparse. In pianura cielo poco nuvoloso con nubi sparse.

Tra pomeriggio e sera sui rilievi Alpini occidentali e le Prealpi cielo nuvoloso coperto con possibili deboli precipitazioni sparse. In pianura cielo nuvoloso sui settori centro-settentrionali, poco nuvoloso su quelli meridionali.

Temperature: Minime comprese tra 4 e 7°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 11 e 14°C.

Lunedì 16 marzo 2020

Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione soleggiato con transito di innocue velature. Qualche addensamento più compatto sarà possibile tra Prealpi e pedemontane ma senza fenomeni.

Temperature: Minime comprese tra 2 e 6°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 13 e 15°C.