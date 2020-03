Michela Moioli ad Alzano con la terza coppa del Mondo: “Sei il nostro orgoglio”

Quando vinse le sue prime due coppe del Mondo e l’oro olimpico, nel 2016 e nel 2018, ad attenderla al ritorno a casa c’era tutta la sua comunità, quella di Alzano Lombardo che tanto la ama.

Questa volta, invece, complice l’emergenza sanitaria che ci sta costringendo tutti nelle nostre abitazioni, Michela Moioli è stata accolta dal solo sindaco Camillo Bertocchi.

La campionessa di snowboard cross venerdì 13 marzo, con la vittoria di Veyssonaz, in Svizzera, ha conquistato al sua terza coppa del Mondo della carriera, diventando la prima atleta italiana ad aggiudicarsi per tre volte la coppa di cristallo in una disciplina invernale.

Nella piazza centrale di Alzano Lombardo, Moioli e Bertocchi hanno posato – stando a debita distanza, ovviamente – con la coppa del Mondo, una bandiera italiana e un gagliardetto con lo stemma del Comune.

“L’ha accolta il sindaco – hanno scritto sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Alzamo -, ma siamo certi che con lui c’era tutta Alzano, quella Alzano che è orgogliosa della sua campionessa Olimpica e Mondiale, ma soprattutto orgogliosa dei valori profondi della nostra terra, che Michela rappresenta appieno. A quei valori oggi facciamo riferimento come comunità, per uscire dall’incubo e rialzarci più forti di prima. Michela orgoglio alzanese!“.