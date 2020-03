Coronavirus

I medici di Serie A: “No agli allenamenti”; Atalanta a riposo (almeno) fino a lunedì

I nerazzurri non stanno lavorando e la prossima settimana decideranno se restare fermi - come probabile - per altro tempo

Allenamenti sì o allenamenti no? Il dibattito venerdì 13 marzo ha visto protagonisti in assemblea di Lega Claudio Lotito (a favore) e Andrea Agnelli (contro). Ora scendono in campo anche i medici della Serie A, che spiegano che non ci si può allenare durante questa emergenza sanitaria che ha ormai colpito – com’era inevitabile – anche i primi calciatori del massimo campionato. Leggi anche Su Instagram Positivo al Coronavirus, Gabbiadini: “Sto bene, voi state a casa e tutto si risolverà” Ecco il testo integrare della nota: “In considerazione della grave evoluzione dell’infezione Covid 19 nel mondo, vista l’emergente diffusione dei contagi anche all’interno del calcio e del personale sanitario a esso dedicato e del progressivo aggravamento della situazione che sta coinvolgendo il Sistema sanitario nazionale, i medici della Serie A esprimono forte preoccupazione circa la tutela della salute dei propri tesserati qualora venissero ripresi a breve gli allenamenti e promosse altre attività di aggregazione. Pertanto, in modo unanime, i medici consigliano di non riprendere l’attività fino a netto miglioramento dell’emergenza Covid 19”. Intanto in casa Atalanta è tutto fermo: a Zingonia nessun calciatore si sta allenando da mercoledì. Gasperini ha deciso di fermare il programma che avrebbe previsto, fino al weekend, tre sedute dopo la bella vittoria di Champions League a Valencia. Gomez e compagni non si alleneranno almeno fino a lunedì 16, quando verrà presa una nuova decisione: molto probabilmente lo stop continuerà anche la prossima settimana. © Riproduzione riservata