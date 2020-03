Da Trezzo a Zingonia: brioches per la colazione di medici e infermieri

Sono partiti di buon ora da Trezzo sull’Adda, per arrivare in tempo per la colazione al Policlinico San Marco di Zingonia.

Stefano e Nicola, amici del titolare Fabrizio Ravasio, si sono armati di furgone per ritirare decine e decine di brioche da “L’arte del buon pane”: appena sfornate, erano destinata al personale medico e infermieristico del Policlinico San Marco.