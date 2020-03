Coronavirus, ordinanza a Bergamo blocca i giochi nelle tabaccherie

Il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha firmato nella sera di sabato 14 marzo un’ordinanza che impedisce il gioco – in qualunque forma – nelle tabaccherie della città, aperte in questi giorni come previsto dal Decreto del Governo dello scorso 11 marzo.

Tante sono infatti le segnalazioni di ludopatici e persone anziane che ancora oggi si recano con regolarità nelle rivendite per giocare (gratta e vinci, slot machine, 10 e lotto, ecc). Scatta quindi immediata la sospensione di tutte le attività di gioco lecito con vincite in denaro su tutto il territorio comunale. I trasgressori saranno puniti secondo l’art. 650 del Codice Penale.