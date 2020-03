Coronavirus, finti tecnici che igienizzano la casa: truffe agli anziani nella Bassa

In tempo di Coronavirus anche sciacalli e truffatori si sono già attrezzati. Si presentano nelle abitazioni dicendo di essere tecnici specializzati nel disinfettare le abitazioni. In realtà, cercano di entrare nelle case degli anziani per rubare tutto quello che trovano.

La truffa dei finti igienizzatori è iniziata nei giorni scorsi nella Bassa, approfittando del momento di grande emergenza e preoccupazione che stiamo vivendo.

Le segnalazioni sono state fatte sulle pagine ufficiali delle amministrazioni dei paesi della Pianura bergamasca (tra cui Lurano, Arcene e Mozzanica) che invitano gli abitanti dei comuni a non aprire agli sconosciuti.

Secondo quanto raccontato, i truffatori si presentano vestiti di bianco e con le mascherine sul volto, sostenendo di essere dei tecnici specializzati nel disinfettare le abitazioni.

In realtà, si tratta solo di malviventi (che non potrebbero nemmeno girare liberamente in strada, visti i divieti): “Chiunque dovesse riscontare situazioni analoghe – scrivono su InforArcene – è invitato a darne tempestiva comunicazione alle forze dell’ordine”.