Coronavirus: due bergamaschi gravi trasferiti all’ospedale di Palermo

Due persone, di 61 e 62 anni di Bergamo, in gravi condizioni respiratorie, per mancanza di posti negli ospedali della Lombardia, sono stati stati trasferiti la notte scorsa in Sicilia con un aereo militare. Sono ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo con la prognosi riservata.

Sono stati trasferiti con un aereo in Sicilia: “I posti letto negli ospedali lombardi, ormai al collasso, sono finiti. E così la Regione siciliana, dove al momento ci sono solo 10 pazienti intubati per le complicanze da coronavirus, si è detta disponibile. Quella che fino a ieri era la meta prediletta dei viaggi dei siciliani per le cure, oggi diventa terra di emigrazione sanitaria – dichiara l’assessore alla Salute Ruggero Razza – L’Italia è una e non dobbiamo mai dimenticarlo”.