Coronavirus, boom di raccolte fondi per sostenere gli ospedali bergamaschi

Una maratona di solidarietà con un solo obiettivo: sostenere tutti gli ospedali di Bergamo che stanno fronteggiando l’emergenza Coronavirus. In un momento di grande difficoltà dovuto alla diffusione del virus nella bergamasca su Gofundme.com, la più grande realtà di raccolta fondi sociale del mondo, si stanno moltiplicando le iniziative per aiutare i nostri ospedali in difficoltà.

Oltre alla campagna Cesvi per sostenere l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con “una quota che sarà destinata all’assistenza agli anziani soli a Milano e a Bergamo (consegna pasti, spesa, mascherine e medicinali a domicilio)” e una raccolta che ha superato i 100mila euro, Davide Ripamonti con la campagna “Coronavirus, sosteniamo gli Ospedali di Bergamo” ha raccolto 12.407 euro (nel momento in cui scriviamo, ndr) spiegando che anche se “numerose strutture stanno mettendo a disposizione iban per effettuare bonifici, credo che questa via sia molto più rapida e possa aiutare anche le strutture più piccole che ci aiutano in questo momento”, mentre @bergamowalls con “Aiutiamo la terapia intensiva di Bergamo HPG23” ha raccolto 10.308 euro anche se momentaneamente ha disattivato le donazioni per questa campagna.

“Siamo futuri infermieri che potrebbero essere ‘al fronte’ – scrivono gli studenti Humanitas University/Bergamo-, abbiamo deciso di creare questa raccolta fondi anche nei confronti di chi in questi anni ci ha formato trasmettendoci oltre a tante conoscenze, un’infinita passione” e con la campagna “Humanitas Gavazzeni Castelli- COVID19” hanno raccolto finora 9.153 euro, mentre Laura Nozza e altre 3 persone che gestiscono una raccolta fondi in favore di Alessandro Dolazza, direttore dell’Unità Operativa Complessa Economico/Finanziaria-ASST Bergamo Est, con la campagna “Ospedale Bolognini Seriate Emergenza Coronavirus” hanno raccolto 7.024 euro perché “Noi bergamaschi vogliamo solo uscirne, riemergere da questo scenario post apocalittico e tornare a vivere la nostra città con il sorriso e la tenacia che ci contraddistingue”. Bergamosay con l’hastag #MESTOACÀ” ha raccolto 1.708 euro da destinare all’ospedale ASST Papa Giovanni XXIII “per aiutare la nostra città, i nostri concittadini e soprattuto i medici e operatori sanitari che ogni giorno combattono insieme a noi per superare questi giorni bui”.

Marco Rota e Alessandra Acerbis, che con la campagna “PRO Ospedale Papa Giovanni XXIII BERGAMO” vogliono aiutare “gli EROI che strenuamente combattono il VIRUS”, hanno raccolto 2.805 euro, mentre Samuele Noris spiega che i bergamaschi sono “Stereotipati da tutta la Nazione come gente chiusa dall’ accento inconfondibile, poco accogliente, che pensa solo a lavorare, può darsi, ma siamo anche umili e semplici, capaci di reagire senza lamentarsi alle difficoltà della vita. Ora TUTTI dobbiamo fare qualcosa per aiutare il nostro ospedale Papa Giovanni XXIII, ormai prossimo al collasso e bisognoso di fondi per far fronte a enormi spese”, e ha raccolto 2.185 euro. Giovanna Parimbelli con la campagna “CORONA? NO GRAZIE, CASCHI CPAP PER BERGAMO” e la ONLUS LA STELLINA, raccogliendo 1.675 euro, ha promosso “una raccolta fondi per acquistare ALMENO 50 caschi per CPAP indispensabili nelle terapie intensive, il costo è di circa 160euro l’obiettivo da raggiungere è almeno 8000euro speriamo di poterne acquistare di più !!! La nostra ONLUS devolverà 1000euro mentre il nido 500 euro”. Con la campagna “Dona le quote fanta all’ospedale di Bergamo” Fantapazz, l’app per il Fantacalcio, ha raccolto 1.595 euro e scrive “Per cercare di aiutare gli ospedali a gestire questa emergenza molti di voi ci hanno scritto che volevano DONARE LA LORO QUOTA DEL FANTA a qualche struttura ospedaliera. Abbiamo quindi pensato di aiutare chi ha avuto questa bellissima idea creando e diffondendo questa raccolta fondi nella nostra community sperando che sia di ispirazione per molti di voi”.

Per partecipare basta andare sul sito Gofundme.com, dove si trovano molte altre campagne di crowdfunding per le strutture ospedaliere del territorio, avviate martedì 10 marzo e in queste ore. A titolo di garanzia del loro operato alcuni promotori hanno anche pubblicato la mail con l’autorizzazione della struttura ospedaliera e, successivamente, si impegnano a rendere visibile la contabile del bonifico e una copia della lettera accompagnatoria. Una ulteriore dimostrazione che a Bergamo il senso di comunità è forte e vivo.