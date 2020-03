Coronavirus: addio a Carlo Zavaritt, stimato pediatra ed ex assessore

Si è spento il dottor Carlo Zavaritt. L’esperto pediatra e neuropsichiatra infantile, che nella sua lunga carriera ha curato tanti bimbi bergamaschi, è morto sabato 14 marzo all’età di ottant’anni.

Se n’è andato a causa del Coronavirus Covid-19: era ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo da lunedì e una brutta polmonite interstiziale gli ha tolto la vita.

Nato il 23 febbraio 1940, si laureò nel 1966 in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Pavia: nello stesso ateneo si specializzò in pediatria nel 1969 e in neuropsichiatria infantile nel 1978. Appassionato e disponibile, era sempre pronto a offrire prestazioni mediche di massimo livello, tutelare la salute dei più piccoli e supportare i genitori sia per consulti specialistici sia per visite di routine.

Contraddistinto da una simpatia contagiosa, accoglieva i bambini e le famiglie col sorriso e una parola buona.

Era particolarmente legato alla città e non mancò di dedicarsi all’impegno politico. Militante del Partito Repubblicano dall’inizio degli anni Ottanta, fu assessore all’ecologia del Comune di Bergamo e consigliere comunale proprio con il Pri, Bergamo Democratica e la Lista Bruni.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto alla moglie Fanny, ai tre figli Paolo, Alessandro e Andrea, alle nuore e ai nipotini ma anche ai tantissimi cittadini che lo hanno stimato.