Black or white, C’è posta per te o Stasera Italia? La tv del 14 marzo

Per la prima serata in tv, sabato 14 marzo su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Soliti ignoti – Il ritorno”, condotto da Amadeus. Alle 22 si proseguirà con il film “Black or white”, con Kevin Costner.

L’avvocato Elliot Anderson (Kevin Costner) è rimasto vedovo in seguito alla morte della moglie in un incidente d’auto. Poiché anche sua figlia è morta, sta anche crescendo da sola la nipote afroamericana Eloise. Mentre è ancora alle prese con il proprio dolore, la sua vita viene stravolta dalla richiesta di Rowena (Octavia Spencer), la nonna paterna che reclama la custodia della nipote. Desiderio di Rowena è che Eloise venga affidata al figlio Reggie, un tossicodipendente la cui negligenza secondo Elliot ha portato alla morte di sua figlia. Pur di evitare che Eloise finisca nelle mani di un genero debosciato, Elliot è disposto a non fermarsi davanti a niente.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà l’ultima puntata di “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi.

Rete4 alle 21.25 proporrà “Stasera Italia – Weekend”, speciale Coronavirus, condotto da Barbara Palombelli.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis”, con Mark Harmon. Andrà in onda l’episodio intitolato “Un brutto risveglio”. Il caporale Alimote è accusata dell’omicidio di un ammaestratore di corvi ma lei si dichiara innocente nonostante la squadra di Gibbs abbia trovato l’arma del delitto all’interno del suo frigorifero.

RaiTre alle 21.45 trasmetterà una nuova puntata di “Sapiens – Un solo pianeta”, condotto da Mario Tozzi.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 “Kung Fu Panda 3”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Action”, con Adriana Asti; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – Incanto d’amore”; su Iris alle 21 “The life of David Gale”, con Kevin Spacey; e su Italia2 alle 21.20 “The Hole in 3D”.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “La gente vuole ridere… ancora”, con Vincenzo Salemme e Maurizio Casagrande.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little Murders by Agatha Christie”. Andranno in onda due episodi intitolati “Omicidio in vendita e “Dramma in tre atti”. Nel primo, vengono trovati i corpi privi di vita di un uomo e di una donna. Molte sorprese saranno riservate dall’autopsia. Nel secondo, Alice frequenta un corso di teatro, durante il quale un giorno un attore viene avvelenato: l’indagine è obbligatoria.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide – Fuga dalla guerra”; su Rai4 alle 21.20 il telefilm “Narcos: Mexico”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live” e su Real Time alle 21.30 il reality “Vite al limite: e poi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.