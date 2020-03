Barbra, una tigrotta di sette mesi in cerca di casa

Bipedi! Barbra Streisand (che son io) vi saluta!

Abbastanza d’effetto come entrata? Che dite rifaccio? No?

Beh, comunque, ho circa 7 mesi e sono una meravigliosa tigrina con un naso importante ed un futuro sfavillante, proprio come la bipede che mi da il nome, con lei ho anche in comune la bravura nel canto, ma io più che altro mi concentro sul fuseggio!

Adesso me ne sto tranquilla in micile e mi godo riposo e coccole dei volontari ma appena finito questo periodo… mi aspetto la coda per adottarmi!

Mi raccomando eh!