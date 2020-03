Ulisse alla corte di Sissi, Amici o “Chi l’ha visto” sul Coronavirus? La tv del 13 marzo

Per la prima serata in tv, venerdì 13 marzo su RaiUno alle 21.25 Alberto Angela ripropone la puntata di “Ulisse – Il piacere della scoperta. Alla corte di Sissi”, dedicata all’imperatrice Elisabetta d’Austria, meglio conosciuta come “la principessa Sissi”, grazie ai film interpretati dall’indimenticabile Romy Schneider.

Ripercorrendo la vita di questa affascinante e controversa figura storica, Alberto Angela guiderà i telespettatori in un viaggio nei fastosi palazzi di corte della dinastia degli Asburgo. Dal matrimonio a Vienna con l’imperatore Francesco Giuseppe fino alla drammatica morte nel 1898 a Ginevra per mano di un anarchico italiano, Sissi è stata per molti un simbolo dell’indipendenza femminile in un secolo di grandi trasformazioni sociali.

La sua indole ribelle, in contrasto con le rigide convenzioni di corte, ha presagito con decenni d’anticipo la fine del vecchio mondo. Partendo dai palazzi viennesi di Schönbrunn e della Hofburg, simboli del fasto e del potere asburgici, Alberto Angela viaggerà verso Trieste, dove il castello di Miramare ancora oggi è testimone del passato dominio austriaco. Navigherà sul Danubio fino a Budapest, teatro della trionfale incoronazione di Sissi a regina d’Ungheria, per tornare a Vienna nella suggestiva cripta dei cappuccini, dove il corpo dell’imperatrice riposa accanto a quelli degli altri sovrani austriaci.

Ad affiancare Alberto Angela, anche in questo appassionante viaggio ci sarà Gigi Proietti, che darà voce all’imperatore Francesco Giuseppe, tenero ed affezionato sposo, ma anche inflessibile nemico degli eserciti italiani.

Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Amici”, il talent show condotto da Maria De Filippi.

Come annunciato, questa nuova edizione non prevede più la presenza della gara a squadre: addio quindi alla Squadra Bianca e alla Squadra Blu, i concorrenti in gara sosterranno sfide dirette nell’ambito della categoria di appartenenza.

Le esibizioni dei concorrenti saranno giudicate: dal pubblico da casa tramite il televoto; dalla una giuria composta da Gabry Ponte, Loredana Berté, Vanessa Incontrada e l’ex leader dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso (quest’ultimo commenterà ma non voterà); dai professori della “scuola” (Rudy Zerbi, Stash dei The Kolors e Anna Pettinelli per il canto, Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens per il ballo); e dal var (Beppe Vessicchio e Luciano Cannito).

Ogni girone sarà votato da una giuria diversa tra quelle appena elencate affinché la classifica non sia sempre la stessa.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il telefilm “The good doctor”. Andranno in onda due episodi dal titolo “Il coraggio di Charlie” e “Lancio sulla luna”. Nel primo, Shaun affronta il caso di una donna affetta da una malattia genetica rara che annulla le difese immunitarie mentre Morgan e Claire si occupano di Charlie, un bambino che dovrà sottoporsi a un’operazione che lo renderà cieco. Nel frattempo Melendez e Lim decidono di interrompere la loro relazione e questo non farà bene né al loro rapporto né al clima in ospedale.

Nel secondo, Carly scopre che esiste una tecnica che gli psicologi usano per curare alcune forme di fobia, e decide di metterla in pratica con Shaun per tentare un approccio fisico. Andrews affida a Morgan il suo primo intervento e la ragazza è costretta a confessare al Dottor Glassman un suo segreto, temendo di non riuscire a portarlo a termine.

RaiTre alle 21.20, in diretta dagli studi di via Teulada, trasmetterà uno speciale di “Chi l’ha visto?” sul Coronavirus. In studio con Federica Sciarelli gli esperti per rispondere a tutte le domande dei telespettatori sulla salute, sulle modalità del contagio ma anche su quello che si può e non si può fare e sui comportamenti più efficaci per combattere il virus.

Su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzo e Alessandra Viero. Aggiornamenti costanti e puntuali, indicazioni sanitarie e nuove precisazioni sul Coronavirus, sono il tema rilevante del programma a cura di Siria Magri, in onda sulla rete diretta Sebastiano Lombardi.

Nelle carceri italiane, dal 9 marzo sono scoppiate diverse rivolte. Il bilancio è di 12 vittime tra i detenuti, nove nel penitenziario di Modena e tre in quello di Rieti. 40 gli agenti feriti. A Foggia, dopo un’evasione di massa, quasi tutti sono stati rintracciati: ne mancano cinque, dei 72 fuggiti. I motivi delle proteste sono comuni a tutti gli istituti: amnistia per la paura del contagio, contrarietà per la restrizione dei colloqui con i parenti. Gli inquirenti sospettano una regia dietro a questi eventi e non escludono nessuna pista.

Non mancherà, infine, spazio per gli aggiornamenti sull’omicidio di Marco Vannini.

Su La 7 alle 21.15 “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Trespass sequestrati”, con Nicolas Cage e Nicole Kidman; su Rai4 alle 21.20 “We Die young”, con Jean-Claude Van Damme; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Lo sguardo dell’altro”, con Laura Morante e José Coronado; su La5 alle 21.10 “Elizabeth the golden age”, con Cate Blanchett e Clive Owen; su Iris alle 21 “Debito di sangue”, con Clint Eastwood; e su Italia2 alle 21.20 “Oscure presenze”, con Sarah Snook.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art night – Pier Luigi Nervi, la poetica della struttura”. A tu per tu con Pier Luigi Nervi, genio del cemento armato, uno dei più grandi architetti del XX secolo. Si proseguirà con “Douaunier Rousseau – Un pittore nella giungla”. Classificato come un artista naif, Rousseau è stato uno dei precursori dell’arte moderna.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Body of proof”, con Dana Delany. Andranno in onda gli episodi “L’epidemia. 1a e 2a parte” e “Rapita. 1a e 2a parte”. Nel primo, una giovane schizofrenica viene trovata priva di vita nell’istituto in cui era ricoverata. Megan e Tommy chiedono aiuto a un’altra paziente. Nel secondo, un uomo armato ha dirottato un aereo, provocando un incidente. Nel terzo, un accusato di omicidio fugge dal veicolo che lo trasportava. Nel quarto, Megan sta indagando sul suicidio del padre e riesce finalmente a trovare una conclusione e la pace che merita.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live” e su Real Time alle 21.10 “Cake star – Pasticcerie in sfida”, con Katia Follesa e Damiano Carrara.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.