sosteniAMOBergamo: raccolta fondi per i più fragili, al domicilio e non solo

Prosegue la raccolta fondi della Fondazione della Comunità Bergamasca per far fronte all’emergenza sociale generata dalla diffusione del coronavirus: si unisce anche Fondazione Cariplo con uno stanziamento di fondi straordinari per #sosteniAMObergamo.

A che cosa sono destinati i fondi raccolti?

Le donazioni sono destinate a enti non profit per l’attivazione di servizi di prossimità a supporto della domiciliarità “forzata” di persone fragili e per progetti “emergenziali”, anche in ambito sanitario.

Nel concreto significa, ad esempio, poter acquistare i presidi di protezione necessari a tutti coloro che stanno consegnando pasti e farmaci a domicilio, potenziare i servizi domiciliari per gli utenti dei centri anziani, incrementare l’assistenza alle persone con disabilità o con disturbi psichiatrici che non possono più accedere alle strutture e devono essere assistiti a casa, supportare presso le proprie abitazioni i malati dimessi dagli ospedali.

Chi vuol dare il proprio contributo, anche una piccola donazione, può farlo tramite bonifico bancario su conto corrente intestato alla Fondazione della Comunità Bergamasca presso Banca Intesa

IBAN: IT64 D030 6909 6061 0000 0171 968

CAUSALE: #SOSTENIAMOBERGAMO

o con una donazione online collegandosi al sito www.fondazionebergamo.it

Le organizzazioni possono presentare il proprio progetto attraverso un apposito modulo scaricabile dal sito www.fondazionebergamo.it e verranno subito attivate le prime iniziative, con tutti i dettagli di costo e di destinazione dei fondi, mantenendo informati i donatori su come vengono impiegate le risorse.

La Fondazione agisce però con uno sguardo al futuro: perché il fondo #sosteniAMObergamo rimarrà attivo e operativo anche quando l’emergenza sanitaria sarà risolta, perché ci saranno vuoti da colmare e macerie da aggiustare e la comunità avrà bisogno di tutti noi ancora.

Per informazioni e per effettuare la vostra donazione visitate il sito www.fondazionebergamo.it