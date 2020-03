Scopriamo che tempo farà a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Gabriele Galastro.

ANALISI GENERALE

Da venerdì e questo fine settimana il campo di alta pressione situato tra Spagna, Francia ed Italia andrà lentamente a indebolirsi per l’arrivo di correnti più instabili e fredde provenienti da nord-est. Sulla Lombardia ne conseguirà un aumento della nuvolosità, con qualche pioggia o rovescio in pianura e qualche nevicata sui rilievi (specie Prealpini) nella giornata di sabato. Le temperature tra venerdì e sabato saranno sopra media, mentre tra domenica e lunedì prossimo si riporteranno entro la media stagionale o lievemente al di sotto.

Venerdì 13 marzo 2020

Tempo Previsto: Tra mattino e pomeriggio sui rilievi soleggiato con transito di velature a tratti compatte. In pianura cielo poco nuvoloso con nubi sparse. Dalla serata aumento della nuvolosità in estensione dai settori pianeggianti orientali verso quelli occidentali e successivamente sui rilievi. Possibili deboli fenomeni sparsi tra pedemontane e pianura centro-orientale.

Temperature: Minime comprese tra 6 e 10°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 16 e 20°C.

Sabato 14 marzo 2020

Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo nuvoloso o con nubi sparse. Tra mattino e pomeriggio sui rilievi Alpini e Prealpini possibili deboli nevicate o nevischio (quota neve iniziale sopra i 1.500/1.800 metri ma in calo fino a 1.000/1.300 metri). In pianura possibili deboli precipitazioni sparse o locali rovesci più probabili e diffuse sui settori centro-occidentali. In serata esaurimento dei fenomeni su tutta la regione con schiarite che da rilievi Alpini e Prealpini si estenderanno anche sui settori pianeggianti.

Temperature: Minime comprese tra 6 e 9°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 9 e 13°C.

Domenica 15 marzo 2020

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi Alpini e Prealpini cielo sereno o poco nuvoloso. Sulle pedemontane cielo nuvoloso o con nubi sparse. In pianura cielo poco nuvoloso con nubi sparse.

Tra pomeriggio e sera sui rilievi Alpini occidentali e le Prealpi cielo nuvoloso coperto con possibili deboli precipitazioni sparse. In pianura cielo nuvoloso sui settori centro-settentrionali, poco nuvoloso su quelli meridionali.

Temperature: Minime comprese tra 4 e 7°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 10 e 14°C.