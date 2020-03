Positivo al Coronavirus, Gabbiadini: “Sto bene, voi state a casa e tutto si risolverà”

La doccia fredda è arrivata giovedì pomeriggio per Manolo Gabbiadini: positivo al Coronavirus. L’attaccante della Sampdoria, bergamasco di Calcinate, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, poco dopo ci ha tenuto a rassicurare tutti con un post sul proprio profilo Instagram.

“Sono risultato positivo anche io al Coronavirus – ha annunciato il 28enne – . Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà”, le sue parole accompagnate dell’hashtag #andràtuttobene”.

La notizia era stata diffusa dalla Samp, con un comunicato sul proprio sito in cui ha spiegato di aver messo il giocatore in isolamento e di aver avviato le procedure per la quarantena della squadra come da prassi: “Ha qualche linea di febbre ma sta bene”, aveva spiegato la società.

Il bergamasco è il secondo calciatore di Serie A a risultare positivo al Covid 19. Qualche ora prima era arrivata la comunicazione che anche lo juventino Daniele Rugani aveva avuto dal tampone l’inatteso esito.

Anche il difensore bianconero, che è in isolamento come alcuni compagni in un hotel di Torino, ha scritto un post sui Social per dire che sta bene e di stare attenti:

Nel frattempo tutti i calciatori e lo staff di Sampdoria e Juventus, così come quelli di Verona e Inter (le ultime due squadre affrontate in campionato), sono stati messi in quarantena per due settimane.