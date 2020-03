Più informazione e programmi per bambini: l’emergenza Coronavirus stravolge i palinsesti Tv

L’emergenza Coronavirus stravolge i palinsesti delle reti televisive. A seguito degli ultimi decreti varati dal governo tantissime persone sono costrette a stare in casa e i canali tv modificano la propria programmazione cercando di soddisfare le mutate esigenze dei telespettatori.

Nelle scorse settimane l’argomento ha pervaso tutti i media con continui aggiornamenti non solo all’interno di tg, notiziari e talks di approfondimento: è stato il tema dominante – se non esclusivo – di tutte le trasmissioni. Anche negli studi televisivi, naturalmente, vengono rispettate le misure per ridurre il rischio di contagio: non c’è il pubblico in studio e gli ospiti quando è possibile sono a distanza oppure intervengono con collegamenti esterni.

Per dare una maggior copertura delle notizie sono stati apportati tante repentine variazioni nella programmazione, dando spazio a speciali e ad edizioni straordinarie dei telegiornali per mandare in onda in diretta le conferenze stampa del presidente del consiglio Giuseppe Conte. In alcuni casi a dettare lo stop dei programmi è stata la contrazione del Coronavirus da parte del conduttore, come è successo a Nicola Porro, al timone del talk-show “Quarta Repubblica” su Rete4 o da parte di membri della redazione, come per “Le Iene” su Italia1.

In altri casi, come per “L’Assedio” di Daria Bignardi sul Nove mercoledì 10 aprile, si è deciso di non mandare in onda la trasmissione stando a casa. Come ha specificato la giornalista sulla propria pagina Facebook: “Avevamo un sacco di cose da raccontarvi (…) ma per farlo saremmo comunque dovuti uscire di casa e andare in studio in parecchie persone tra tecnici, produzione, autori e redattori e – anche con tutte le precauzioni e distanze possibili – non saremmo stati sereni dal momento che stiamo ripetendo a tutti di stare a casa. Quello del contagio è un calcolo matematico, ormai l’abbiamo capito, e più restiamo a casa più abbattiamo il rischio per la comunità. Potete immaginare quanto ci dispiaccia non andare in onda e rinunciare a condividere con voi il lavoro che avevamo fatto”.

In questa situazione, le tv modificano i palinsesti: essendo chiuse le scuole, vengono proposti più contenuti per studenti e bambini, mentre per gli adulti viene dato ampio spazio all’informazione. Rimangono anche proposte di intrattenimento e cultura.

RAI

Su RaiUno da venerdì 13 marzo, “La prova del cuoco” verrà sospeso, e al suo posto proseguirà “Storie Italiane”. Pertanto, la trasmissione presentata da Eleonora Daniele andrà in onda dalle 10 alle 13.20 circa.

Invece, da lunedì 16 marzo al posto di “Vieni da me” – il contenitore pomeridiano condoitto da Caterina Balivo – verrà trasmessa “La vita in diretta” che, sempre condotta da Lorella Cuccarini ed Alberto Matano, inizierà alle 14 e chiuderà alle 15.40; poi, come di consueto, riprenderà dalle 16.50 alle 18.40 circa.

Il game show di Amadeus, “I soliti ignoti”, andrà in onda regolarmente fino a sabato 14 marzo, fatta eccezione per venerdì 13 marzo, quando verrà trasmessa una replica. Da domenica 15 marzo le puntate che vedremo saranno tutte registrate in precedenza.

“L’Eredità”, il quiz presentato da Flavio Insinna, andrà in onda fino a domenica 22 marzo, dopodiché proseguirà in replica.

Da oggi, venerdì, inoltre, saranno sospese le registrazioni di “Buongiorno Benessere”, tutte le produzioni condotte da Gigi Marzullo e “S’è fatta notte”.

Sono stati già sospesi “Porta a Porta” (RaiUno), “Detto Fatto” e “Made in Sud” (RaiDue), oltre a “La Corrida” (RaiUno): venerdì viene riproposto “Ulisse – La cappella Sistina”.

Non si conosce ancora, invece, il destino di “Ballando con le stelle” su RaiUno.

La cerimonia di assegnazione dei David di Donatello, i più celebri premi cinematografici italiani, viene rinviata a venerdì 8 maggio.

“Pechino Express” su RaiDue, già registrato, continuerà ad andare in onda.

Passando alle proposte culturali, Raitre trasmette “I grandi della letteratura”, da Dante a Pasolini, la Storia della Letteratura in Tv con Edoardo Camurri, in onda alle 15.20, dal lunedì al venerdì. E sempre Raitre ripropone da giovedì il teatro di Eduardo De Filippo con Massimo Ranieri.

Rai Premium offre una tv collection romantica e di coraggio con figure prevalentemente femminili, mentre Rai Storia dal lunedì al venerdì alle 15 “Viva la Storia”, 24 puntate costruite con e per gli studenti fatto di domande e risposte con l’aiuto di storici ed esperti: dall’alimentazione all’istruzione, dai modi di governare a quelli di studiare.

Su RaiPlay, gli amanti dell’arte potranno trovare una selezione dei migliori documentari e serie. Si potranno guardare i video di “Art Night (20 puntate da un’ora e mezza), un viaggio nell’arte in tutte le sue espressioni, dalla fotografia alla scultura fino all’architettura; “I più grandi musei del mondo” (4 puntate da 50 minuti circa); “Museo Italia” (6 puntate da 50 minuti circa); e “L’arte con Matì e Dadà” (2 stagione da 12 puntate di circa 7 minuti). Ancora, “Italia: viaggio nella bellezza” (46 puntate da 50 minuti circa), “La vera natura di Caravaggio” (12 puntate di 60 minuti circa); “La libertà di Bernini” (8 puntate di 60 minuti circa); “Picasso, una vita” (2 puntate di 60 minuti circa); e “Douanier Rousseau. Un pittore nella giungla” (1 puntata di 52 minuti).

MEDIASET

In casa Mediaset sono sospesi “Quarta Repubblica” (Rete4) e “Le Iene” (Italia1) per i casi di positività al Coronavirus. “Per concentrare gli sforzi giornalistici sui contenuti informativi” vengono interrotti “Domenica Live” (Canale5), “Verissimo” (Canale5) e “CR4, La Repubblica delle Donne” (Rete 4), che si fermano per rafforzare le testate dedicate all’attualità in diretta. I programmi di infotainment che rimangono, “Mattino Cinque” e “Pomeriggio Cinque”, si orienteranno sempre più sui temi legati alla cronaca e alla stretta attualità. Al tempo stesso, Rete4 mette in campo sette prime serate con l’intervento di virologi, infettivologi e reportage di approfondimento.

Per il “Grande Fratello Vip” porte blindate per tutelare la salute dei concorrenti e della produzione: è vietato l’ingresso ai nuovi concorrenti così come le visite di parenti e amici a sorpresa in diretta. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia sono stati informati della situazione e hanno pensato di prestare maggior attenzione a intrattenere i telespettatori.

“Uomini e Donne” su Canale 5, già registrato, continuerà ad andare in onda.

È a rischio “Forum”: Canale 5 ha sospeso le registrazioni, quindi il programma continuerà fino a venerdì 13 marzo grazie alle puntate già registrate, poi probabilmente verranno proposte repliche.

Per gli appassionati di sport, è congelato il programma calcistico “Tiki Taka” a causa dello stop dei campionati.

LA7

La7 è in prima linea sull’informazione e lancia “Ascolta La7”, un nuovo servizio podcast che amplia le notizie e l’approfondimento con contenuti audio on demand con la versione integrale del Tg di Enrico Mentana, “Otto e mezzo” ed estratti di altri programmi. Le trasmissioni abituali, inoltre, saranno focalizzate sulla stretta attualità e l’emergenza Coronavirus.

SKY

Per gli amanti della cucina, Sky giovedì lancia un nuovo cooking show familiare, “Family Food Fight”, che vede protagoniste sei famiglie in sfida sulle ricette tipiche delle diverse regioni italiane. I giudici saranno Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e sua mamma Lidia.

LE PROPOSTE RAI PER I BAMBINI

I programmi per i più piccoli, su RaiDue, dal lunedì al venerdì cominciano alle 7 con la seconda stagione del cartoon 44 Gatti, I Quaderni della Natura di Lulù Brum Brum; si prosegue con l’edizione del trentennale dell’Albero Azzurro (alle 7.30 e in replica alle 16.20 su Rai Yoyo), seguito da Topo Tip e Leo da Vinci, mentre il fine settimana è dedicato ai film e speciali di animazione.

Rai Yoyo e Rai Gulp, i canali Rai dedicati ai bambini e ai preadolescenti, presentano un’offerta arricchita di programmi in cui la componente formativa va di pari passo con il divertimento.

Per aiutare i più piccoli a imparare l’inglese, su Rai Yoyo c’è Fumbleland – Mi è scappato un errore’, in onda dal lunedì al sabato alle 16.35. Gli episodi narrano le avventure di una classe di bambini alle prese con creaturine strambe generate dagli errori di ortografia della lingua inglese, i Fumbles.

Viene riproposto ‘Disney English’ il programma, misto di animazione e live action, che avvicina i più piccoli all’apprendimento della lingua inglese in compagnia dei personaggi Disney più amati.

Da martedì 10 marzo, alle 10.45 è il turno di ‘Let’s go Pocoyo’. In questa serie, che vede protagonista Pocoyo, i piccoli spettatori sono stimolati a osservare, ascoltare e interagire sia in italiano sia in inglese, con una impostazione narrativa semplice e diretta.

L’offerta in lingua inglese si completa con Peppa Pig in onda ogni mattina alle 10.30. Ogni giorno verrà proposto un episodio in tre versioni: in italiano, misto con narrazione in italiano e voci dei personaggi in inglese e solo inglese.

Ci sarà spazio anche per l’educazione artistica con ‘L’arte di Matì e Dadà’, in onda alle 11,05. Il cartone presenta due protagonisti, Matì, una bambina di 7 anni con la passione per la pittura e Dadà, un divertente robot vagamente dadaista. Matì e Dada viaggiano nel tempo nel tempo per incontrare i più grandi artisti della storia, da Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, a Picasso, Mondrian, Kandinskij, e molti altri.

Piccoli lavori infine con i tutorial di ‘Giulio Coniglio’, in onda ogni giorno, alle 11.30, per disegnare, fare lavoretti di bricolage, e perfino cucinare.

Musica, scienza, educazione civica, sono al centro dell’offerta di Rai Gulp, rivolta ai bambini e ragazzi da 8 anni in su. Alle 10.50 torna ‘Max & Maestro’, con il Maestro Daniel Baremboim, in versione cartone animato, che presenta ai ragazzi la musica classica in modo nuovo.

Le scienze e l’astronomia sono al centro di ‘Space to Ground – Guida per viaggiatori galattici’. Dallo spazio alla terra perché è dalla Stazione Spaziale Internazionale che il comandante Luca Parmitano si rivolge ai giovani spettatori con dei video girati in esclusiva, raccontando non solo come si vive a bordo della ISS ma anche quali sono gli esperimenti che si possono effettuare in condizione di microgravità e cosa accade durante le “passeggiate” extraveicolari di riparazione e manutenzione di ‘Ams il cacciatore di materia oscura’. Da terra, Linda Raimondo, studentessa di fisica e aspirante astronauta, apre le porte di Estec, il centro tecnologico dell’Agenzia Spaziale Europea, in Olanda. In questi laboratori possiamo scoprire molto di più sul comportamento dei fluidi, delle onde sonore, delle fiamme, la resistenza dei materiali a sollecitazioni estreme, le missioni robotiche e quelle umane e l’utilizzo delle stampanti 3D nello spazio.

Da lunedì 16 marzo infine debutta la nuova stagione di Jams, serie di fiction per ragazzi, ambientata in una scuola, per un racconto di formazione contro il bullismo e il cyberbullismo.

Rai Scuola (canale 146, 133 di Tivusat e 806 di Sky Italia), il sito Rai Scuola e il portale Web di Rai Cultura, ampliano la propria offerta didattica per studenti, insegnanti e famiglie con numerose proposte per l’educazione a distanza, per fornire strumenti utili in questo periodo di chiusura forzata delle scuole. Rai Scuola aggiunge al normale palinsesto del mattino (con replica al pomeriggio) altre cinque ore dal lunedì al venerdì con una programmazione divisa per materie e argomenti, tra cui anche una nuova fascia di storia e letteratura.

RaiPlay si arricchisce di sezioni speciali dedicate alla cultura con un’attenzione particolare all’edutainment, ovvero l’intrattenimento educativo rivolto agli studenti di tutte le età, rimasti a casa per la chiusura della scuole e tre sezioni pensate per i bambini, ragazzi e studenti delle scuole superiori con programmi, cartoni, documentari e serie tv.

Sempre su Rai Play è disponibile “ripassare” le lezioni di coding (una delle attività più praticate nelle scuole italiane) con “Rob-O-Cod”, il programma di Rai Ragazzi (di cui è in arrivo la seconda edizione) in cui i Robocoder, provenienti dalle scuole di tutta Italia, si sfidano su campi di gara ispirati a mondi fantastici. L’obiettivo del game è quello di portare a termine il percorso, affrontando gli ostacoli e le prove e cercando di guadagnare il maggior numero di punti necessari per vincere la puntata. I team hanno a disposizione un tempo limitato per testare i campi gara e programmare le stringhe di coding che ritengono più adatte a superare gli ostacoli.

LE PROPOSTE MEDIASET PER I BAMBINI

Per ampliare l’offerta alle famiglie, Italia1, “rete giovane” del Biscione rivoluziona la programmazione diurna con un palinsesto straordinario. Al mattino dalle prime ore del giorno alle 8.30 viene prevista una fascia con cartoni animati dedicati ai più piccoli; dalle 8.30 spazio alla serie di documentari BBC “Planet Earth 2 – Meraviglie della natura”: un viaggio attraverso i panorami più belli del pianeta Terra realizzati con altissima qualità cinematografica; e dalle 9.30 circa si prosegue con “The Flash”, la serie dedicata al supereroe più veloce del mondo: ogni mattina si potranno vedere tre episodi della prima stagione.

Al pomeriggio, dalle 14 sono confermati gli appuntamenti con “I Simpson” e “The Big Bang Theory” e dalle 16 verrà trasmessa una sequenza di film adatti a tutta la famiglia e mai visti nella fascia di day time. Tra i titoli: “Biancaneve e il cacciatore”, “La Bella e la Bestia”, “Paddington”, “Il gatto con gli stivali”, “Il Piccolo Principe”, “Tarzan”, tutti i film della saga di “Shrek” e molti altri.

Dalle 18 circa, infine, riprende la consueta programmazione di Italia 1.