Momento magico Atalanta, vola nel ranking Uefa: è 50^, davanti all’Inter

È un momento magico per l’Atalanta: in attesa di scoprire come continuerà la sua stagione, è stato pubblicato l’aggiornamento del ranking Uefa che la vede fare un interessantissimo salto verso l’alto.

Ad agosto, prima del sorteggio della sua prima storica partecipazione in Champions League, la Dea si doveva accontentare di un valore di 13,5. Oggi può vantare un 32,5 che la proietta al 50° posto, tra le grandi del calcio europeo. Anche l’Inter è stato sorpassato.

Questo grande salto dei nerazzurri è stato regalato dalle vittorie con Dinamo Zagabria, Shakhtar Donetsk e del pareggio a San Siro con il Manchester City nella fase a gironi, oltre ai due successi con il Valencia negli ottavi e conseguente approdo ai quarti di finale.

Il 50° posto nel ranking Uefa col punteggio di 32,5 potrebbe regalare all’Atalanta – se riuscisse a confermare il quarto posto in A e quindi la qualificazione nella massima competizione europea – un sorteggio da squadra di terza fascia nella prossima stagione.