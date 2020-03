Michela Moioli vince a Veyssonaz e conquista la terza Coppa del Mondo

Ora la partita più importante non si gioca sulla neve, ma nelle corsie degli ospedali.

Lo sa bene Michela Moioli che nel pomeriggio di venerdì 13 marzo ha trionfato nell’ultimo atto della Coppa del Mondo 2019-2020 di snowboard cross.

Nonostante le richieste di cancellazione avanzate da diversi atleti e l’assenza di molti altri, la FIS ha deciso di disputare comunque la competizione in programma a Veyssonaz, anticipandola di due giorni.

Giunta in Svizzera con il pettorale rosso da leader della classifica generale, la 24enne di Alzano Lombardo è scesa in pista con il pensiero al nonno Antonio e ai compaesani che in queste ore stanno combattendo la dura battaglia con il Coronavirus.

Le numerose difficoltà vissute nei giorni scorsi non hanno fermato la campionessa olimpica che ha onorato al meglio l’appuntamento che le ha permesso di entrare nell’Olimpo dello sport italiano, divenendo la prima azzurra ad aggiudicarsi tre coppe di cristallo in una disciplina invernale.

In un clima a dir poco surreale, come confermato dalla partecipazione ridotta delle compagini nazionali, la portacolori dell‘Esercito ha messo subito in chiaro le proprie intenzioni, superando in semifinale Chloe Trespeuch e conquistando così aritmeticamente la classifica generale.

Nella sfida decisiva la fuoriclasse orobica ha pagato una partenza non brillante, riuscendo però nel tratto conclusivo a rimontare le avversarie e tagliando il traguardo davanti alla francese e all’australiana Belle Brockhoff.

L’annata di Michela Moioli si è così conclusa con tre vittorie e sei podi su sei gare disputate, un rullino di marcia che ha permesso alla giovane seriana di terminare la stagione con 5400 punti.