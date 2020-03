Grazia, giovane volontaria aiuta l’85enne Bruna: “Il suo sorriso mi ha cambiato la giornata”

Grande disponibilità, a livello volontario, per dare una mano in questo momento difficile della nostra provincia: da giorni i sindaci della Bergamasca lo ripetono, c'è un esercito di giovani pronto a dare il proprio contributo a sostegno della popolazione più a rischio, quella che ancora più degli altri deve rimanere a casa.

Tra questi volontari c'è anche Grazia, che in un post su Instagram ha raccontato come ha donato il suo tempo per Bruna, una signora di 85 anni.

"Settimana scorsa ho chiamato il numero del Comune di Bergamo rendendomi disponibile per piccole mansioni di volontariato, tipo aiuto compiti, portare la spesa/medicine agli anziani che non possono uscire di casa a fare, eccetera. - ha scritto - Dopo quel giorno la situazione in Italia si è aggravata, è stato chiuso quasi tutto, la paura è sempre di più. E confesso che quando stamattina (giovedì 12 marzo ndr) sono stata chiamata e mi è stata assegnata un’anziana a cui portare le cose dalla rosticceria e con cui fare due chiacchiere, avevo un po’ di paura. Per lei, per me, per mia nonna, per la mia famiglia.

Poi però ho deciso di non annullare l’impegno preso, e oggi sono andata per la prima volta dalla signora Bruna, che ha 85 anni e tanta voglia di chiacchierare con qualcuno, perchè suo marito è morto a gennaio e salvo le visite dei figli e dei nipoti si sente sola.

Mi ha raccontato di lei come si racconta di sè a una nipotina, mi sono scusata per maschera e guanti e lei mi ha sorriso dolcissima dicendomi che l’importante era avermi lì.

Io col tempo ho smesso di chiedermi se valga o meno la pena prendersi cura degli altri, dall’amica che poi ti tradisce allo sconosciuto, perchè per quanto mi riguarda in mezzo a mille batoste c’è sempre il sorriso che ti cambia la giornata, ti fa sentire fortunatissima ed è la cosa più bella che ci sia.

Nonostante tutto, la risposta è sempre sì.

Grazie Bergamo per l’esempio così bello che dai, sono fiera di noi❤ #andràtuttobene

Il suo post su Instagram: