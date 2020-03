È ufficiale: il Coronavirus ferma Champions League ed Europa League

È ufficiale: la Champions League e l’Europa League sono sospese per via dell’emergenza Coronavirus. Lo ha annunciato venerdì 13 marzo la Uefa.

“Alla luce degli sviluppi dovuti alla diffusione del COVID-19 in Europa e delle relative decisioni prese da diversi governi – si legge nella nota diffusa dall’organismo di governo del calcio europeo – tutte le partite delle competizioni Uefa per club in programma la prossima settimana vengono posticipate”.

Martedì 17 marzo, ha spiegato ancora la Uefa, è in programma la riunione per decidere il futuro di tutte le altre competizioni targate Uefa.

L’Atalanta, che partecipa per la prima volta nella sua storia alla massima competizione europea, si è appena qualificata ai quarti di finale, dopo aver battute nella doppia sfida di San Siro e del Mestalla il Valencia (4-1 e 3-4).