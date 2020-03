Decessi a Bergamo, Angeloni: “Numeri mai visti, una sepoltura ogni mezz’ora”

Che sia un’emergenza non c’è dubbio. “Da questa mattina al cimitero di Bergamo c’è una sepoltura ogni mezz’ora” afferma Giacomo Angeloni, assessore ai servizi cimiteriali del Comune di Bergamo. Nervi saldi, organizzazione e molta disponibilità da parte dei dipendenti degli uffici comunali, dei servizi cimiteriali, della Bof e di quanti prestano servizio.

L'assessore Giacomo Angeloni

“Dallo scorso fine settimana è stato un crescendo di decessi, numeri mai visti per l’attività del Comune di Bergamo: 18 sabato, 44 tra domenica e lunedì, 33 martedì e 51 mercoledì – continua Angeloni -. Abbiamo chiuso il cimitero di Bergamo per poter meglio gestire questa emergenza. Abbiamo avuto l’autorizzazione da parte della Prefettura di Bergamo e di Ats di poter utilizzare la chiesa di Ognissanti come camera mortuaria, al cimitero accogliamo anche i feretri di persone decedute negli ospedali della città e che poi andranno sepolte in altri cimiteri. Devo esprimere il mio personale ringraziamento al personale del Comune che riesce a far fronte a questa tragica esigenza. Certo è un’emergenza che non avremmo mai immaginato di dover affrontare, da stamattina c’è una sepoltura ogni mezz’ora. Credo basti questo dato”.