Coronavirus, la Regione cerca spazi: proposti gli ex ospedali Riuniti

Una proposta bipartisan formulata durante la Commissione III di Regione Lombardia tenuta in via telematica questa mattina, alla quale ha partecipato anche l’assessore al Welfare Giulio Gallera per informare i commissari regionali sulla situazione.

“Si tratta di un’idea costruita grazie all’interlocuzione con il territorio e con la collega Monica Mazzoleni (Lega) e che ha come obiettivo quello di aiutare la struttura regionale ad individuare spazi adatti per l’aumento di posti letto anche eventualmente per la Terapia intensiva che, grazie allo straordinario lavoro degli operatori, aumentano di giorno in giorno – ha commentato il Consigliere Niccolò Carretta (Lombardi Civici Europeisti) -. Sempre con l’ottica costruttiva, non polemica e bipartisan abbiamo nuovamente evidenziato la necessità di mascherine e Dpi per tutti gli operatori sia negli ospedali che fuori” (vedi medici di base, farmacisti, operatori nelle Rsa).

L’Assessore Gallera, oltre ad aver preso in considerazione la proposta, ha aggiornato i membri della Commissione circa la situazione di estremo stress delle strutture, ma ha anche rassicurato circa la momentanea tenuta delle stesse, soprattutto, sottolineandolo più volte, grazie ai veri e propri “miracoli” che si stanno compiendo nelle corsie ospedaliere.

Gallera ha, inoltre, confermato che sta partendo in queste ore una fase di sperimentazione sull’utilizzo di un farmaco per curare l’artrite reumatoide che sembrerebbe aver dato segnali incoraggianti.

“La corsa all’aumento di posti in terapia intensiva va di pari passo con il senso di responsabilità che ognuno deve sentire proprio scegliendo di stare a casa per provare a ridurre il numero di contagiati che, in queste ore, sta rendendo la provincia di Bergamo la più colpita d’Italia” hanno concluso i Consiglieri Carretta e Mazzoleni, rinnovando il più sentito ringraziamento per tutti gli operatori del Sistema Sanitario e auspicando, in chiusura, che dal Governo arrivino presto provvedimenti specifici per la nostra provincia duramente colpita, sia con misure sanitarie restrittive che di sostegno economico per imprese, attività commerciali e lavoratori autonomi.