Coronavirus, Intesa Sanpaolo: a turno resteranno aperti 900 sportelli

Le filiali più grandi di Intesa Sanpaolo saranno sempre aperte al pubblico, dal lunedì al venerdì, con orario 9-13. Si tratta del 26% degli sportelli, circa 900 complessivamente.

Le filiali di media dimensione osserveranno orario di apertura al pubblico 9-13, a giorni alterni (lunedì, mercoledì e venerdì). Resteranno chiuse solo le filiali più piccole e situate in Comuni in cui vi siano altre filiali di maggiore dimensione aperte, in tutto 122. Le filiali con meno di 3 persone localizzate in Comuni in cui al contrario non sono presenti altre filiali resteranno aperte al pubblico a giorni alterni con orario 9-13.

Allo stesso tempo Intesa Sanpaolo assicura la piena continuità del servizio alla propria clientela, attraverso il suo personale anche nelle ore non a contatto con il pubblico mediante le attività di offerta a distanza svolte nelle sue filiali.

La tutela delle nostre persone nel rispetto della garanzia della continuità e qualità del servizio, come previsto dalla legge, è una delle priorità di Intesa Sanpaolo in questa delicata fase di emergenza. Ciò consente di rispondere alle esigenze della clientela che si recherà in filale per operazioni indifferibili e non altrimenti gestibili dai canali digitali della banca.

Il responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, ha dichiarato: “In questa fase di emergenza straordinaria voglio ringraziare tutti i colleghi della Banca dei Territori per come stanno assicurando in maniera capillare il servizio alla nostra clientela, confermando la vicinanza della Banca alle famiglie e alle imprese”.