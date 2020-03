Coronavirus: in Lombardia 9.820 contagiati, 2.368 a Bergamo

“I dati di oggi, come ho avuto modo di sottolineare più volte, evidenziano in maniera chiara e inequivocabile che nell’ex zona rossa il contagio sembra stia rallentando”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, sottolineando come in provincia di Lodi il numero dei casi positivi odierni faccia segnare solo un aumento di 10 unità (ieri 1.123 oggi 1.133). “Nel resto della Lombardia – ha aggiunto il governatore – a farci mantenere alto il livello di guardia è, invece, soprattutto il trend dei ricoveri in terapia intensiva. Ci auguriamo che le misure stringenti applicate a tutta la Regione contribuiscano ad arginare la diffusione del virus anche nel resto della Lombardia”.

I dati

Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

– i casi positivi sono 9.820, ieri 8.725, l’altro ieri 7.280 e il giorno prima 5.791. Nei giorni precedenti 469/4.189/3.420/2.612

– i deceduti 890, ieri 744 poi 617/468/333/267/154

– in isolamento domiciliare 2.650/2.044/1.351/1.248/756/722

– in terapia intensiva 650/605/560/466/440/399/359.

– i ricoverati non in terapia intensiva sono 4.435/4.247/3.852/3319/2.802/2.217/1.661

– i tamponi effettuati 32.700/29.534/25.629/21.479/20.135/18.534/15.778

– i dimessi 1.198, ieri erano 1.085

I casi per provincia

La crescita dei contagi negli ultimi otto giorni:

BG 2.368/2.136/1.815/1.472/1.245/997/761/623/537

BS 1.784/1.598/1.351/790/739/501/413/182/155

CO 118/98/77/46/40/27/23/11/11

CR 1.344/1.302/1.061/957/916/665/562/452/406

LC 237/199/113/89/66/53/35/11/8

LO 1.133/1.123/1.035/963/928/853/811/739/658

MB 143/130/85/65/64/59/61/20/19

MI 1.307/1.146/925/592/506/406/361 (di cui 534 a Milano città)

MN 187/169/137/119/102/56/46/32/26

PV 482/468/403/324/296/243/221/180/151

SO 23/23/13/7/7/6/6/4/4

VA 125/98/75/50/44/32/27/23/17

Altri 569 sono in corso di verifica.

I casi per Comune

ADRARA SAN MARTINO 1

ALBANO SANT’ALESSANDRO 10

ALBINO 89

ALGUA 1

ALME’ 12

ALMENNO SAN BARTOLOMEO 3

ALMENNO SAN SALVATORE 7

ALZANO LOMBARDO 92

ANTEGNATE 1

ARCENE 5

ARDESIO 5

AVIATICO 3

AZZANO SAN PAOLO 13

BAGNATICA 11

BARIANO 2

BARZANA 1

BERBENNO 4

BERGAMO 309

BERZO SAN FERMO 4

BIANZANO 3

BOLGARE 5

BOLTIERE 8

BONATE SOPRA 7

BONATE SOTTO 8

BOTTANUCO 3

BREMBATE 11

BREMBATE DI SOPRA 18

BRIGNANO GERA D’ADDA 6

BRUSAPORTO 12

CALCINATE 4

CALCIO 5

CALUSCO D’ADDA 16

CALVENZANO 12

CAMERATA CORNELLO 1

CANONICA D’ADDA 4

CAPIZZONE 4

CAPRIATE SAN GERVASIO 9

CAPRINO BERGAMASCO 7

CARAVAGGIO 17

CAROBBIO DEGLI ANGELI 5

CARVICO 4

CASAZZA 3

CASIRATE D’ADDA 8

CASNIGO 9

CASTEL ROZZONE 5

CASTELLI CALEPIO 25

CASTIONE DELLA PRESOLANA 8

CAVERNAGO 3

CAZZANO SANT’ANDREA 5

CENATE SOPRA 7

CENATE SOTTO 1

CENE 13

CERETE 1

CHIGNOLO D’ISOLA 3

CHIUDUNO 8

CISANO BERGAMASCO 9

CISERANO 5

CIVIDATE AL PIANO 4

CLUSONE 19

COLERE 2

COLOGNO AL SERIO 9

COLZATE 7

COMUN NUOVO 4

CORNA IMAGNA 2

COSTA DI MEZZATE 8

COSTA SERINA 7

COSTA VOLPINO 3

COVO 11

CREDARO 4

CURNO 17

DALMINE 34

DOSSENA 4

ENDINE GAIANO 7

FARA GERA D’ADDA 4

FILAGO 4

FINO DEL MONTE 2

FIORANO AL SERIO 15

FONTANELLA 3

FONTENO 2

FOPPOLO 1

FORESTO SPARSO 3

FORNOVO SAN GIOVANNI 4

FUIPIANO VALLE IMAGNA 1

GANDELLINO 2

GANDINO 18

GANDOSSO 7

GAVERINA TERME 1

GAZZANIGA 32

GHISALBA 3

GORLAGO 7

GORLE 19

GORNO 4

GRASSOBBIO 13

GROMO 1

GRUMELLO DEL MONTE 15

LALLIO 5

LEFFE 15

LENNA 2

LEVATE 3

LOCATELLO 1

LOVERE 6

LUZZANA 2

MADONE 3

MAPELLO 10

MARTINENGO 21

MEDOLAGO 3

MISANO DI GERA D’ADDA 3

MONASTEROLO DEL CASTELLO 2

MONTELLO 8

MORENGO 1

MORNICO AL SERIO 6

MOZZANICA 3

MOZZO 18

NEMBRO 144

OLMO AL BREMBO 2

OLTRE IL COLLE 1

ONETA 2

ONORE 2

ORIO AL SERIO 4

OSIO SOPRA 7

OSIO SOTTO 17

PAGAZZANO 2

PALADINA 13

PALAZZAGO 1

PALOSCO 6

PARRE 2

PARZANICA 1

PEDRENGO 14

PEIA 4

PIANICO 1

PIARIO 2

PIAZZA BREMBANA 1

POGNANO 2

PONTE NOSSA 8

PONTE SAN PIETRO 26

PONTERANICA 17

PONTIDA 6

PONTIROLO NUOVO 5

PRADALUNGA 27

PREDORE 6

PREMOLO 2

PRESEZZO 13

PUMENENGO 4

RANICA 25

RANZANICO 3

RIVA DI SOLTO 3

ROGNO 4

ROMANO DI LOMBARDIA 26

ROTA D’IMAGNA 2

ROVETTA 10

SAN GIOVANNI BIANCO 24

SAN PAOLO D’ARGON 10

SAN PELLEGRINO TERME 13

SANTA BRIGIDA 2

SANT’OMOBONO TERME 10

SARNICO 14

SCANZOROSCIATE 23

SCHILPARIO 2

SEDRINA 12

SELVINO 9

SERIATE 55

SERINA 6

SOLTO COLLINA 3

SOLZA 5

SONGAVAZZO 2

SORISOLE 16

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 5

SOVERE 12

SPINONE AL LAGO 4

SPIRANO 5

STEZZANO 26

STROZZA 1

SUISIO 12

TALEGGIO 2

TAVERNOLA BERGAMASCA 4

TELGATE 17

TERNO D’ISOLA 18

TORRE BOLDONE 36

TORRE DE’ BUSI 2

TORRE DE’ ROVERI 4

TORRE PALLAVICINA 1

TRESCORE BALNEARIO 12

TREVIGLIO 34

TREVIOLO 23

UBIALE CLANEZZO 7

URGNANO 14

VAL BREMBILLA 10

VALBONDIONE 6

VALBREMBO 6

VERDELLINO 12

VERDELLO 12

VERTOVA 12

VIGOLO 3

VILLA D’ADDA 10

VILLA D’ALME’ 16

VILLA DI SERIO 43

VILLA D’OGNA 3

VILLONGO 12

VILMINORE DI SCALVE 2

ZANDOBBIO 5

ZANICA 15

ZOGNO 71