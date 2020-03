Coronavirus, Casati: “Sicurezza ai lavoratori delle fabbriche aperte”

“La sicurezza dei lavoratori deve rappresentare la priorità per le aziende che decidessero di mantenere attivo il processo produttivo – afferma Davide Casati, segretario provinciale del Partito Democratico -. Vengano sospese le attività e salvaguardati gli stipendi per le imprese che non rispettano i protocolli e non mettono a disposizione i DPI. Imprenditori ed istituzioni dimostrino responsabilità. Attraverso le autorità preposte, venga sanzionata ogni violazione alle disposizioni di legge. Con l’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale non è tempo di polemiche. È stata ulteriormente limitata l’attività sociale in tutta Italia come richiesto da Regione Lombardia”.

“Governo e Regioni hanno agito di concerto con importanti comitati scientifici idonei a fornire le informazioni necessarie all’assunzione di scelte per la salute pubblica conclude Casati -. Ringraziamo chi sta mettendo faccia, cuore ed energie per accompagnarci fuori dalla crisi. Avere fiducia comporta fatica, significa cedere parte della propria autonomia in favore di qualcun altro. Con umiltà, almeno questa volta, senza pensare di avere la verità in tasca, restiamo uniti e tutti insieme ce la faremo”.