Coronavirus, anche a Bergamo flash mob a distanza: musica e canti dai balconi

Anche nella Bergamasca musicisti e gente comune parteciperanno al flash mob sonoro a distanza per farsi coraggio e compagnia in questo periodo segnato dall’emergenza Coronavirus. Un modo per sentirsi uniti nonostante la necessità di rimanere in casa per ridurre il rischio di contagi.

L’appuntamento è venerdì 13 marzo alle 18: in tutta Italia, uscendo sul balcone o aprendo una finestra, chi è capace suonerà uno strumento e chi non è in grado può partecipare cantando o semplicemente applaudendo.

L’iniziativa, ideata da FanfaRoma, si è diffusa rapidamente tramite social e chat Whatsapp conquistando tantissime persone. Il messaggio recita: “Apriamo le finestre, usciamo sui balconi e suoniamo insieme anche se lontani. Non importa saper leggere la musica, suonare uno strumento o possederlo; basta anche cantare una canzone o far suonare le pentole di casa, l’importante è farci sentire perché la musica è la migliore medicina per curare l’anima e in questo momento ne abbiamo bisogno”.

Il giorno seguente, sabato 14 marzo, invece, alle 12 si terrà un altro flash mob a distanza: questa volta tutti alle finestre per fare un lungo applauso di ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando per noi negli ospedali e di incoraggiamento a noi.