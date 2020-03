Senza contagio, nelle nostre case. Ma con il virus lì, dentro la testa

A casa. Forzatamente. Senza dover nemmeno lavorare da remoto. Senza bambini da accudire e far divertire.

Una situazione spesso sognata: potersene stare sfaccendate/i e non perché si ha la febbre (ché di solito quando questo succede si è ko con mal di testa e mal di ossa) per riuscire a fare quello per cui non c’è mai tempo: leggere senza fine, guardare le serie in streaming dalla prima all’ultima puntata di fila e non doversi sentire in colpa, starsene davanti alla tv a sorbirsi tutto il trash minuto per minuto…

E invece… no.

Si apre quel libro che ti attende da mesi sul comodino e lo sguardo si fissa sulla stessa riga per dieci minuti, finché non si decide di riporlo, sconsolato o sconsolata.

Si accende il computer e ci si blocca davanti alla lista di Netflix o di Amazon prime, ancor prima di scegliere.

Si agguanta con soddisfazione il telecomando e non si sa andare oltre i siti di informazione senza sosta: al massimo è zapping tra Rainews24 e Skynews.

Anche per chi non è toccato nel fisico, il contagio è arrivato. Tutto nella testa.

È qualcosa in più della paura, è come una cappa che imbriglia i pensieri e li confina in una sola direzione: quel maledetto virus. È un’ansia che nasce dal non sapere, non conoscere, e porta a voler convulsamente avere informazioni sull’oggi. E sul domani.

È come stare dentro una galleria buia o appena appena illuminata: si va in cerca di luce e l’unica cosa che importa è quella fonte, introvabile ancora.

La si cerca perfino nei social, che si sono placati: l’odio si smorza, le bufale vengono subito beccate e smentite. Si percepisce che lì, in quello spazio virtuale, ma in questi giorni più reale del reale, si chiede un contatto, si invocano sintonie, si anelano rassicurazioni.

E intanto si desidera un abbraccio.