Pazzesco Ilicic: 14 gol nel 2020, nessuno in Europa ha fatto meglio di lui

Quattordici gol in undici partite: nessuno, in Europa nei massimi campionati, ha fatto meglio di Josip Ilicic dall’inizio del 2020.

L’attaccante dell’Atalanta sta vivendo un vero e proprio momento magico, che ha raggiunto – per ora – l’apice col poker rifilato al Valencia nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Un record nel record, al Mestalla, per Ilicic: è il primo calciatore a segnare quattro gol in una trasferta nelle partite a eliminazione diretta di Champions League.

Ai cinque gol realizzati nella massima competizione europea vanno poi sommati i 15 messi a segno in campionato e quello realizzato in Coppa Italia. Totale: ventuno centri.

Non male per un attaccante che prima di arrivare a Bergamo alla corte di Gasperini era considerato talentuoso, ma tremendamente discontinuo.

Josip Ilicic, attaccante sloveno classe 1988

In questa stagione, dopo un inizio nella norma, Ilicic è letteralmente esploso dopo la sosta invernale: nel 2020 l’attaccante dell’Atalanta ha segnato otto gol in altrettante partite di campionato, cinque in Champions League, una in Coppa Italia nella sfortunata trasferta di Firenze. Sono quattordici reti in undici partite, numeri che certificano il momento straordinario di Ilicic.

In attesa di scoprire come e quando ripartirà il campionato, l’Atalanta si gode il suo Ilicic dei record.