L’attore Tom Hanks e il calciatore Daniele Rugani positivi al coronavirus

L’attore Tom Hanks e il calciatore della Juventus Daniele Rugani (il primo della serie A) sono i due personaggi pubblici che più recentemente (mercoledì) si sono scoperti positivi al coronavirus. Mentre la moglie di Luis Sepulveda smentisce le notizie circolate che lo scrittore, malato per Covid-19, sia in coma.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, l’attore statunitense Tom Hanks ha annunciato che lui e sua moglie, Rita Wilson, sono risultati positivi al test per il coronavirus (SARS-CoV-2). Hanks e la moglie, entrambi di 63 anni, si trovano in Australia, dove Hanks dovrebbe girare un film sulla vita di Elvis Presley. Hanks ha scritto su Instagram che lui e sua moglie si sentivano stanchi, avevano raffreddore e dolori al corpo; la moglie aveva anche brividi e qualche linea di febbre: per questo erano stati sottoposti al tampone. Entrambi, ha concluso Hanks, rimarranno in isolamento fino a che le autorità sanitarie australiane lo riterranno opportuno.

Intanto la moglie di Luis Sepúlveda esclude che sia in coma, notizia data da diversi media spagnoli. Allo scrittore cileno, 70 anni, è stato diagnosticato il coronavirus lo scorso primo marzo in Spagna, ed è ricoverato a Oviedo. Carmen Yáñez, anche lei positiva al coronavirus, ha aggiunto che Sepúlveda è in lento miglioramento e fa piccoli progressi di giorno in giorno. La moglie dello scrittore ha aggiunto che è sedato ma le sue condizioni sono stabili, in evoluzione positiva, negando categoricamente che si trovi in coma, seppur farmacologico. “Questo è assolutamente falso – ha detto – È stato sedato dai medici, mai in coma”. Ha poi aggiunto che il marito ha già recuperato la capacità respiratoria in un polmone dopo le complicazioni della malattia, ed è “sulla buona strada” per recuperare l’altro. Infine, Yáñez ha sottolineato che i medici parlano di un lento recupero, che progredrisce giorno dopo giorno.

Infine Daniele Rugani è risultato positivo al coronavirus. Il difensore della Juventus è il primo calciatore a essere stato contagiato in Serie A, dopo i vari casi già accertati in Serie C, ed è attualmente asintomatico. Con queste parole la società bianconera, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato la notizia: “Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”.

Rugani ha commentato la notizia con un post sui profili social. “Ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. In questo momento però sento ancora di più il dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per fronteggiare questa emergenza. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda”.