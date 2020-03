Formazione non stop online, Ascom aderisce a “Rinascita Digitale”

Anche Ascom Confcommercio Bergamo aderisce a Rinascita Digitale, l’iniziativa di formazione on line gratuita.

Il progetto ideato di Mashub, società italiana che sviluppa strategie di Marketing e Comunicazione per le aziende, rappresenta uno spazio di confronto digitale per creare un circolo virtuoso di formazione e ispirazione.

Attraverso un live streaming continuo imprenditori e player del settore marketing realizzeranno contenuti dedicati a digital transformation, cultura d’impresa, gestione finanziaria e smartworking. Incontri virtuali in cui i relatori condivideranno competenze, strategie e tool utili all’ecosistema imprenditoriale italiano per creare insieme un futuro in ottica digital.

Dal sito www.rinascitadigitale.it sarà possibile candidarsi come partner per la diffusione dell’iniziativa, come formatore, contributor o come moderatore delle varie sessioni, oltre che usufruire dei contenuti live.

La piattaforma debutta oggi, giovedì 12 marzo 2020 e sarà attiva per tutto il mese di marzo.

Una lunga maratona di contenuti formativi a supporto delle imprese che si terrà tutti i giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 sul sito dell’iniziativa. Le live session, della durata di 50 minuti circa l’una, avranno una prima parte di speech ed una seconda parte dedicata alle domande e risposte da parte dei partecipanti, offrendo loro una breve consulenza in tempo reale.