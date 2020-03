Fontana: “Decreto del Governo, passi in avanti con qualcosa da migliorare”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana commenta i provvedimenti assunti mercoledì sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che col Governo ha blindato tutta l’Italia: “Ci sono cose che vanno corrette, ma il dialogo prosegue per cercare di migliorare il decreto. Si tratta di chiarimenti su questioni terminologiche e tecniche: alcuni ambiti non sono stati presi in considerazione. E ci vogliamo muovere sempre secondo i due principi riferimento: tutela della salute dei cittadini e salvaguardia dei lavoratori che devono necessariamente recarsi nelle aziende perché fanno parte di filiere imprescindibili per la vita quotidiana della Lombardia”.

Credo, prosegue “che qualche passo avanti si sia fatto nell’individuare ulteriori limitazioni e far capire ai cittadini che devono fare qualcosa in più. E infatti i contagi in regione anche oggi, giovedì, aumentano, con Bergamo e Brescia ancora province più colpite da coronavirus”.

Oggi Fontana avrà “un incontro col governo e gli stakeholder, sul tema dei lavoratori che sono in attività. Purtroppo la cosa più difficile in assoluto è conciliare l’attività lavorativa con la necessità di fermare il contagio. Abbiamo fatto richieste economiche per sostenere tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi, imprenditori, commercianti, in tutti i comparti… è l’equilibrio più difficile da mantenere”.

Sul fronte del trasporto pubblico il governatore conclude annunciando: “Oggi pomeriggio faremo una valutazione delle linee guida da trasmettere alle singole agenzie di trasporto dando una certa flessibilità a seconda delle esigenze territoriali”.