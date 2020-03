Enrico Bertolino muratore di Nembro: “Bergamaschi, l’è mei stà a cà”

“Bergamaschi, l’è mei stà a cà”. Lo si può dire in dialetto, anche ridendo, purché il messaggio arrivi: stare in casa finché l’emergenza sanitaria non sarà terminata. Così, anche il comico milanese Enrico Bertolino ha deciso di rispolverare lo storico personaggio Elvio Paramatti, muratore bergamasco, per sensibilizzare i suoi fan in questo momento delicato.

“Mi rivolgo prima di tutto ai milanesi – attacca durante lo sketch -: mi sono alzato ogni mattina alle 4 per costruirvi la casa, adesso restateci. Altrimenti torno e finisco il lavoro: vi muro la porta d’ingresso così l’apericena siete costretti a farlo lì dentro, senza uscire”.

Poi un messaggio ai bergamaschi: “È il momento di stare in casa, tranquilli – spiega il comico -. Anch’io sono chiuso in casa. Quando sarà il momento torneremo a uscire e potremo completare i lavori. Allora saremo belli riposati, e potremo costruire anche Bergamo tre: oltre a Bergamo bassa e Bergamo alta, costruiremo anche Bergamo in cima”.