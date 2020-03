Don Matteo o lo speciale su Gianna Nannini? La tv del 12 marzo

Per la prima serata in tv, giovedì 12 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo 12”, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico.

Verrà proposto l’episodio intitolato “Non dire falsa testimonianza”: a Spoleto viene ritrovata una donna in fin di vita. La figlia sostiene di sapere chi sia il colpevole: don Matteo, che è suo padre. Tutti in paese sono increduli, il capitano Anna Olivieri e il maresciallo Cecchini cominciano a indagare non credendo affatto alla versione della ragazza. Intanto, arriva la zia di Cecchini, una suora missionaria, che pensa, in seguito una bugia, che il nipote sia un sacerdote. Invece, Anna non sa scegliere tra Sergio e Marco.

Su RaiTre alle 21.20 verrà riproposto “In arte Gianna”. Pino Strabioli, incontra la cantante toscana Gianna Nannini, la quale si confida, raccontando la sua infanzia, la famiglia, gli amori, i dolori, le fonti di ispirazione e il senso delle sue scelte artistiche. Ma anche i grandi momenti che hanno scandito la sua carriera. Un’intervista a una protagonista del panorama musicale del nostro Paese, attraverso la quale si ripercorre un pezzo di storia d’Italia.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 “PiazzaPulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il giustiziere della notte – Death wish”, con Bruce Willis; su Canale5 alle 21.20 “Non si ruba a casa dei ladri”, con Massimo Ghini, Manuela Arcuri, Vincenzo Salemme e Stefania Rocca; e su Italia1 alle 21.20 “Alice attraverso lo specchio”.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Altitude – Paura ad alta quota”, con Denise Richards; su Iris alle 21 “The bourne identity”, con Matt Damon; e su Italia2 alle 21.20 “Boygirl – Questione di… sesso”, con Samaire Amstrong.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena il concerto “Mahler – Sinfonia n9 diretta da Daniele Gatti”. Dall’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Daniele Gatti, esegue la Sinfonia n. 9 in re maggiore di Gustav Mahler.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Martin Henderson. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Guerra civile”, “Chi è lui (e cos’è per te?)”, “Finchè non te lo sento dire” e “Chetati anima mia”. Nel primo, i rivali Alex e Nathan sono costretti a collaborare. Nel secondo, si attendono in un ospedale in Montana Jackson e April per un delicato intervento chirurgico. Nel terzo, Diane Pierce torna al Grey Sloan. Nel quarto, nessuno dei medici sa come aiutare la madre di Maggie.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 20.35 il telefilm “Criminal minds”; su La5 alle 21.10 la replica del “Grande fratello vip”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live” e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite: e poi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.