“Coronavirus, numeri crescenti di contagiati: in Lombardia più 1445, a Bergamo più 321”

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera per il 21° giorno fa il punto sull’emergenza coronavirus, davvero drammatica ma gestita con grande lavoro di rete e capacità dal ‘sistema’, dai medici, agli amministratori, dagli infermieri, dall’unità di crisi, ai ricercatori… che gli consente di dire “Noi stiamo resistendo e fino a oggi la nostra battaglia la stiamo vincendo”.

Mercoledì, ha proseguito “è stata una giornata importante perché in serata è arrivato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri commentato già dal governatore Fontana (leggi qui). In buona parte redatto qui in Lombardia, per irrigidimento delle misure e creare le condizioni di riduzione complessiva della vita sociale, dei contatti con le altre persone perché è l’unico modo per sconfiggere il Covid, contro questa pandemia, è evitare di contagiare e di essere contagiati.Rilevante il fatto che si siano estese a tutta Italia le misure restrittive per evitare di travolgere le altre regioni”.

Il decreto, commenta l’assessore, “ha elementi che possono essere migliorati, chiedevamo più rigore, per esempio sulle chiusure delle attività commerciali. Avevamo chiesto una stretta sulle attività produttive valutando quali erano le aree che dovevano rimanere aperte per garantire lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali. Ma nel decreto è previsto che le attività produttive possono svolgersi prevedendo alcune limitazioni. Il decreto però dà un messaggio forte al Paese, noi lo volevamo un pochino più rigido, ma ora è il momento di attuarlo. Con i controlli che siano rigidissimi sulle attività commerciali e produttive che garantiscano il rispetto delle norme anti-contagio”.

E veniamo ai numeri che crescono: gli effetti dei decreti si vedranno alla fine della prossima settimana.

I positivi sono 8725, con un incremento di 1445

I ricoverati 4247, più 395: nei giorni scorsi la crescita era stata maggiore.

In terapia intensiva 605, più 45

In isolamento domiciliare 2044

I dimessi sono stati 1085

I decessi 744, con una crescita di 127.

La provincia di Bergamo resta quella più colpita, siamo a 2136 positivi con un aumento di 321 e 744 vittime.

I numeri dei casi positivi in provincia di Bergamo

BERGAMO 279

NEMBRO 139

ALZANO LOMBARDO 85

ALBINO 85

ZOGNO 70

SERIATE 50

VILLA DI SERIO 44

TORRE BOLDONE 35

DALMINE 32

TREVIGLIO 32

GAZZANIGA 29

PRADALUNGA 25

ROMANO DI LOMBARDIA 25

STEZZANO 23

RANICA 23

SCANZOROSCIATE 22

SAN GIOVANNI BIANCO 22

MARTINENGO 19

PONTE SAN PIETRO 19

CASTELLI CALEPIO 19

GORLE 17

CURNO 17

TERNO D’ISOLA 17

TREVIOLO 17

BREMBATE DI SOPRA 16

PONTERANICA 16

MOZZO 16

OSIO SOTTO 16

GANDINO 16

CARAVAGGIO 15

GRUMELLO DEL MONTE 15

CALUSCO D’ADDA 15

TELGATE 15

VILLA D’ALME’ 14

CLUSONE 14

ZANICA 14

FIORANO AL SERIO 13

SARNICO 13

LEFFE 13

CENE 13

CALVENZANO 12

AZZANO SAN PAOLO 12

SORISOLE 12

TRESCORE BALNEARIO 12

URGNANO 12

VERDELLINO 12

VILLONGO 12

PEDRENGO 12

ALBANO SANT’ALESSANDRO 11

VERTOVA 11

BREMBATE 11

GRASSOBBIO 11

SAN PELLEGRINO TERME 11

SEDRINA 10

SOVERE 10

BAGNATICA 10

ROVETTA 10

VERDELLO 10

VAL BREMBILLA 10

COVO 9

MAPELLO 9

PRESEZZO 9

COLOGNO AL SERIO 9

SUISIO 9

VILLA D’ADDA 9

CASIRATE D’ADDA 8

COSTA DI MEZZATE 8

PONTE NOSSA 8

SAN PAOLO D’ARGON 8

MONTELLO 8

ALME’ 8

PALADINA 8

CASTIONE DELLA PRESOLANA 7

SANT’OMOBONO TERME 7

CISANO BERGAMASCO 7

UBIALE CLANEZZO 7

SELVINO 7

ALMENNO SAN SALVATORE 7

BOLTIERE 7

BONATE SOTTO 7

BRUSAPORTO 7

CASNIGO 7

CAPRINO BERGAMASCO 7

ENDINE GAIANO 6

COSTA SERINA 6

CAPRIATE SAN GERVASIO 6

BONATE SOPRA 6

BRIGNANO GERA D’ADDA 6

CHIUDUNO 6

LOVERE 6

OSIO SOPRA 6

PONTIDA 6

PREDORE 6

GANDOSSO 6

COLZATE 5

SPINONE AL LAGO 5

VALBONDIONE 5

LALLIO 5

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 5

CENATE SOPRA 5

ZANDOBBIO 5

CASTEL ROZZONE 5

VALBREMBO 5

GORLAGO 5

COMUN NUOVO 5

BOLGARE 5

ARCENE 5

PALOSCO 5

MORNICO AL SERIO 5

CAROBBIO DEGLI ANGELI 5

SERINA 5

PONTIROLO NUOVO 4

PEIA 4

SOLZA 4

PUMENENGO 4

TORRE DE’ ROVERI 4

TAVERNOLA BERGAMASCA 4

SPIRANO 4

ROGNO 4

CAZZANO SANT’ANDREA 4

MOZZANICA 4

CIVIDATE AL PIANO 4

ARDESIO 4

BERZO SAN FERMO 4

BERBENNO 4

GORNO 4

DOSSENA 4

FILAGO 4

CAPIZZONE 4

CANONICA D’ADDA 4

CALCIO 4

BIANZANO 3

COSTA VOLPINO 3

FARA GERA D’ADDA 3

CREDARO 3

CAVERNAGO 3

CASAZZA 3

CISERANO 3

CALCINATE 3

ALMENNO SAN BARTOLOMEO 3

AVIATICO 3

RANZANICO 3

RIVA DI SOLTO 3

MISANO DI GERA D’ADDA 3

FONTANELLA 3

FONTENO 3

FORESTO SPARSO 3

FORNOVO SAN GIOVANNI 3

VILLA D’OGNA 3

VIGOLO 3

GHISALBA 3

LEVATE 3

BOTTANUCO 2

BARIANO 2

MADONE 2

TALEGGIO 2

MEDOLAGO 2

SOLTO COLLINA 2

SANTA BRIGIDA 2

OLMO AL BREMBO 2

ROTA D’IMAGNA 2

ONETA 2

ONORE 2

ORIO AL SERIO 2

PREMOLO 2

PAGAZZANO 2

PIARIO 2

CARVICO 2

CHIGNOLO D’ISOLA 2

TORRE DE’ BUSI 2

CORNA IMAGNA 2

FINO DEL MONTE 2

PARZANICA 1

FUIPIANO VALLE IMAGNA 1

PARRE 1

GAVERINA TERME 1

LENNA 1

GANDELLINO 1

PIAZZA BREMBANA 1

MORENGO 1

PIANICO 1

LUZZANA 1

MONASTEROLO DEL CASTELLO 1

ADRARA SAN MARTINO 1

ALGUA 1

BARZANA 1

ANTEGNATE 1

FOPPOLO 1

CAMERATA CORNELLO 1

COLERE 1

CENATE SOTTO 1

CERETE 1

VILMINORE DI SCALVE 1

SCHILPARIO 1

SONGAVAZZO 1

STROZZA 1

TORRE PALLAVICINA 1