Coronavirus, l’appello di Scott Italia: “Restate a casa”

State a casa vale anche per tutti noi sportivi. Uniti usciremo da questo periodo difficile e riprenderemo alla grande a far sport e a vivere al 100% la nostra passione. Il sistema sanitario è al collasso e non possiamo permetterci errori. Parliamo con voi cari sportivi, siate il buon esempio!

Ascolta l’appello di SCOTT Italia:

https://www.spreaker.com/episode/23746402

https://gopod.me/1484939222

Da oggi in poi #NOSHORTCUTS e #IORESTOACASA

SCOTT Italia ringrazia tutti i suoi media partner che in questi giorni hanno preso a cuore il problema con contenuti ad Hoc e focus dedicati.

Thx to pianetamountainbike.it/, Mtbcult.it, cyclinside.it/, solobike.it, bikefortrade.sport-press.it/, mtb-mag.com/, mtbtech.it/, skialper.it/, al vento, bergamonews.it/, mtb magazine, Radio Number 1, Moto.it, Bikeitalia.it , solowattaggio, e-bikemagazine.com e tutti i media specializzati che, viste le ore concitate, si può aver dimenticato.

#ForzaeCoraggio. Siamo abituati ad andare fuori soglia, a soffrire in salita, a sudare per conquistare ogni singola cosa. Oggi come non mai dobbiamo spostare il nostro limite e adattarci alle situazioni. Tutti insieme dobbiamo seguire le indicazioni e vincere questa corsa. Sul gradino più alto del podio non troveremo medaglie ma un grande valore: il nostro senso civico e di responsabilità.