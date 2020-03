Coronavirus, la speranza in un farmaco anti-artrite: Roche lo cede gratis

Si chiama Tocilizumab. E per molti, oggi, è il farmaco della speranza. Un farmaco che sembra capace di ridurre la reazione infiammatoria provocata dalla polmonite da coronavirus. Tant’è che l’oncologo Paolo Ascierto, direttore dell’Immunoterapia Oncologica dell’ospedale “Pascale” di Napoli, ha chiesto l’attivazione di un protocollo nazionale per estendere l’impiego del farmaco anti-artrite nei pazienti contagiati dal virus e in condizioni critiche.

Stando alle sue parole “il farmaco ha dimostrato di essere efficace contro la polmonite da Covid-19”. A Napoli “sono stati trattati i primi 2 pazienti in Italia, in 24 ore la terapia ha evidenziato ottimi risultati e domani sarà estubato uno dei 2 pazienti perché le sue condizioni sono migliorate. Abbiamo iniziato il trattamento su altre due persone e ne tratteremo altre due”.

Il farmaco è stato utilizzato anche in Cina. Non ci sono studi decisivi sui risultati ottenuti ma è stato riferito da alcuni medici di quel Paese che ha funzionato su una ventina di pazienti. Ora che l’epidemia è arrivata anche in Italia, alcuni centri hanno deciso di provare la stessa strada per malati in condizioni gravi. Le strutture sono Bergamo, Fano e Milano, ha rivelato lo stesso Ascierto.

L’azienda Roche, nel frattempo, annuncia la cessione gratuita del farmaco per l’artrite reumatoide, già usato in via sperimentale in Cina, e del proprio servizio di telemedicina per i pazienti con diabete. Nel contempo sarà donato 1 milione di euro in dispositivi di protezione per medici e attrezzature per le terapie intensive. Con lo slogan ‘Roche si fa in 4’ il Gruppo avvia anche un’operazione di “volontariato di competenza” e della campagna ‘Stai a casa, leggi un libro’ rivolta ai giovani fino a 25 anni di Milano e Monza.

“Come azienda che opera nelle scienze della vita – spiega il presidente e amministratore delegato di Roche Farma Maurizio de Cicco – raggiungiamo ogni giorno milioni di italiani con farmaci e test diagnostici e in questa situazione di emergenza sentiamo ancora più forte la responsabilità del nostro ruolo sociale”. Da qui la decisione di “fornire gratuitamente per il periodo dell’emergenza” il ‘tocilizumab (RoActemra)’ a tutte le Regioni che ne faranno richiesta, fatte salve le scorte necessarie a consentire la continuità terapeutica ai pazienti affetti da patologie per cui il prodotto è autorizzato.

Il farmaco, spiega il Gruppo, è attualmente impiegato per il trattamento dell’artrite reumatoide e non è indicato per il trattamento della polmonite da Covid-19, ma la comunità scientifica sta dimostrando interesse al suo utilizzo dopo l’inserimento nelle linee guida cinesi. Oltre alla donazione del farmaco, l’azienda ha dato la propria disponibilità ad Aifa per avviare uno studio clinico sull’efficacia e sicurezza di tocilizumab anche in questi pazienti.