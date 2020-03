Coronavirus, Federcaccia Bergamo dona 30mila euro per l’acquisto di ventilatori presso-volumetrici

In un momento di grande difficoltà per tutta l’Italia ed in particolare per la nostra provincia, Federcaccia Bergamo ha deciso di mettersi in prima linea nel sostegno alle nostre realtà sanitarie, messe a dura prova dall’espandersi dell’epidemia Coronavirus.

La Sezione provinciale e le sezioni comunali di Federcaccia Bergamo hanno infatti donato 30.000 euro per l’acquisto di tre ventilatori presso volumetrici destinati ad ogni ASST della provincia: Bergamo Papa Giovanni XXIII (Distretto di Bergamo), Bergamo Ovest (Distretto di Treviglio) e Bergamo Est (Distretto di Seriate).

“È un doveroso gesto di solidarietà e di concreto aiuto al nostro territorio, alla nostra Gente voluto da noi Federcacciatori bergamaschi – ha commentato il consiglio direttivo -. All’iniziativa di Federcaccia provinciale stanno seguendo ulteriori ed autonome donazioni per diverse migliaia di euro da parte di diverse Sezioni comunali, che da sempre, non solo in questa situazione di emergenza, si distinguono per essere attive in molteplici iniziative di volontariato a favore di associazioni locali. Stiamo semplicemente facendo la nostra parte, con l’orgoglio di essere cacciatori”.