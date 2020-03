Coronavirus, anche l’attaccante bergamasco Manolo Gabbiadini positivo al test

Il Coronavirus è arrivato – era inevitabile – anche nel calcio. Dopo lo juventino Daniele Rugani, anche l’attaccante bergamasco della Sampdoria Manolo Gabbiadini è risultato positivo al test.

A comunicarlo è stata la stessa società ligure: “L’U.C. Sampdoria – si legge sul sito ufficiale del club – informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa”.

Secondo quanto appreso dalla stessa Sampdoria, l’attaccante cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta ha solo qualche linea di febbre. Le sue condizioni sono più che buone.

Come successo con tutti i calciatori della Juventus (e dell’Inter, ultima squadra affrontata dai bianconeri), ora anche i membri della rosa e dello staff tecnico blucerchiato andranno in quarantena per due settimane, così come per i giocatori dell’Hellas Verona che domenica 8 marzo hanno giocato contro la Samp a Genova.