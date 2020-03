Centro Radiologia Gorle, sostegno agli ospedali con donazioni e prestazioni

Due donazioni da 10mila euro ciascuna e il mantenimento delle prestazioni di radiologia e diagnostica che in questo momento gli ospedali non sono in grado di garantire: tra le tante azioni concrete e di supporto alle strutture sanitarie, è duplice quella messa in campo dal Centro Radiologia e Fisioterapia di Gorle.

Il centro, aperto nel 1984 e oggi struttura polispecialistica che fornisce prestazioni mediche convenzionate con il Sistema sanitario nazionale, ha innanzitutto deciso di devolvere 20mila euro a sostegno del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e dell’ospedale Bolognini di Seriate.

“Stiamo vivendo un’emergenza sanitaria che ci chiama tutti in prima linea nel contrastare la diffusione del Covid-19 – spiega Lucia Tosini, amministratore unico del Centro Radiologia e Fisioterapia di Gorle -. In un momento così delicato per la nostra città, abbiamo deciso anche noi di sostenere i nostri ospedali, donando 10mila euro a quello di Bergamo e altrettanti a quello di Seriate”.

Ma al gesto solidale ha fatto seguito anche un altro atto di grande responsabilità: su invito di Ats, infatti, è stato deciso di mantenere operativo il servizio di radiologia e diagnostica per immagini, chiudendo invece il polo odontoiatrico, il centro prelievi e le attività ambulatoriali come da disposizioni per prevenire la diffusione del Coronavirus e tutelare la salute dei pazienti.

“I nostri medici e paramedici però – sottolinea con orgoglio il direttore sanitario Renato Suardi – non si sono tirati indietro nel continuare a erogare le prestazioni di radiologia e diagnostica per immagini sia a supporto dei medici di base e sia per tutti coloro che hanno necessità di raggi, risonanze magnetiche, Tc ed ecografie”.