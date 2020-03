Bergamo, prime misure anti-Coronavirus: dalla sosta allo storno delle rette dei nidi

In questa fase di grande difficoltà, la Giunta del Comune di Bergamo (che si è svolta giovedì via skype, con il solo sindaco Giorgio Gori a Palazzo Frizzoni) ha preso diverse decisioni per venire incontro ai propri concittadini in materia di tributi e tariffe comunali.

Si tratta di un primo provvedimento economico urgente, che si concentra soprattutto sulla proroga delle scadenze dei termini di pagamento: la Giunta ha quindi messo in campo tutte le misure e le soluzioni in suo potere, visto che eventuali esenzioni possono essere deliberate solo dal Consiglio Comunale.

“Si tratta di una prima risposta concreta ai problemi della cittadinanza in questa situazione difficile – spiega il sindaco Giorgio Gori – con il Comune che anticipano i provvedimenti che il Governo ha da poco messo in campo per attutire gli effetti sull’economia delle famiglie. Parliamo di dilazione di pagamenti, azzeramento degli interessi, agevolazioni in termini di tributi comunali, ma anche della proroga dei pass di sosta dei residenti e la possibilità per loro di poter parcheggiare sui posti blu. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane lavoreremo ancora per cercare di dare ulteriori risposte concrete ai nostri concittadini, consci del periodo straordinario che stiamo vivendo”.

Il Comune di Bergamo ha innanzitutto deciso di non applicare sanzioni ed interessi per il ritardato versamento:

– della seconda rata dell’Imposta di Pubblicità previsto per il 31 marzo: la scadenza passa al 30 giugno, data in cui è prevista la scadenza della terza rata;

– della seconda rata del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche previsto per il 30 maggio: la scadenza passa al 30 agosto, data in cui è prevista la scadenza della terza rata;

– della prima rata della Tassa sui Rifiuti (TARI) previsto per il 16 luglio: la scadenza passa al 16 settembre, data in cui è prevista la scadenza della seconda rata.

La Giunta ha inoltre deciso:

– per le locazioni/concessioni di unità immobiliari di proprietà comunale, assegnate ad attività commerciali, culturali e imprese, nonché per i canoni di locazione e concessione relativi a beni immobili (edifici e aree) del Patrimonio dell’Ente relativi all’anno 2020, il differimento della scadenza del pagamento delle prime tre rate relative all’anno 2020 al 30 settembre 2020 senza more e interessi. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;

– per i canoni di concessione di servizi relativi all’anno 2020, con scadenze previste nel primo semestre dell’anno, il differimento senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, e se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;

– per le quote contributive relative ai servizi di Nido d’Infanzia e Sezioni Primavera, la fissazione della scadenza del pagamento per la frequenza del mese di gennaio 2020, al 30 aprile 2020. Le scadenze relative alle mensilità successive verranno scaglionate di conseguenza nel rispetto dei criteri di fruizione del servizio. I mesi di chiusura per emergenza straordinaria non verranno addebitati.

Non solo tributi: diverse le misure anche in termini di mobilità in città. Vista la situazione, per facilitare la sosta nelle aree centrali della città, laddove di norma i residenti hanno accesso ai soli posti gialli, si è deciso di far usare anche i posti blu gratuitamente e senza limiti di sosta agli stessi residenti, provvisti pass.

Si è inoltre deciso di prorogare, da parte degli Uffici comunali, i pass e i titoli autorizzativi alla sosta e all’accesso in Zone a traffico limitato e alla corsia preferenziale di piazzale Marconi fino al termine della emergenza sanitaria.

Infine, verrà consentita la libera sosta in città a tutti gli operatori sanitari.