Alzano, rimesso a nuovo il murale di Rita Levi Montalcini sfregiato dai vandali

È tornato come nuovo il murale di Rita Levi Montalcini sfregiato dai vandali ad Alzano Lombardo.

Ad inizio febbraio ignoti avevano disegnato una vistosa croce blu sul dipinto dell’artista Wiz Art, realizzato all’ingresso delle scuole medie intitolate alla scienziata.

“Qualche ora di lavoro per ripristinare il danno fatto in pochi secondi da qualche idiota che non ha minimamente capito la gravità del suo gesto” ha commentato lo street-artist sul suo profilo Facebook.

L’opera venne imbrattata per la prima volta nel luglio 2018, con della vernice gialla. Un danno che lo stesso Wiz Art rimosse a colpi di bomboletta spray.