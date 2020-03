Sintomi, prevenzione, lavoro, casa: un semplice vademecum sul Coronavirus

Le informazioni e le raccomandazioni più importanti riguardanti il Coronavirus raccolte in unico documento di facile consultazione, realizzato da Francesco Danesi e Alice Gattari: si tratta di due antropologi impegnati in un progetto (SEED) che applica in modo innovativo il sapere e i metodi dell’antropologia, declinandoli nel mondo dell’educazione, della formazione e, più in generale, del lavoro, attraverso un approccio coinvolgente e unico nel suo genere.

All’interno la storia della diffusione del virus, sintomi dell’infezione, azioni preventive, azioni responsabili, istruzioni per il lavoro, idee per passare il tempo a casa, dove trovare informazioni ufficiali.

Clicca sull’immagine sottostante per leggerlo.