È attiva dalla mattinata di mercoledì 11 marzo la Tac mobile arrivata nella tarda serata di martedì all’ospedale Bolognini di Seriate.

Un’apparecchiatura di alta gamma, capace di evidenziare precocemente nei pazienti che accedono al Pronto soccorso in questi giorni di iperafflusso, alterazioni radiologiche polmonari che sono compatibili con la diagnosi di infezione da Covid19; anzi, da una tempestiva valutazione preliminare, assolutamente tipiche della forma.

A rendere possibile la dotazione per il Bolognini è stato un gruppo di una quindicina di imprenditori, coordinato dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, che ha sostenuto il costo di 150mila euro per il noleggio di due mesi del macchinario, arrivato dall’Olanda dopo 23 ore di viaggio.

“Potrà dare un contributo enorme – ha confermato il direttore generale dell’Asst Bergamo Est Francesco Locati – Siamo così in grado di fare una diagnosi accurata e precoce”.

La Tac, infatti, è in grado di dare immediatamente un responso: dal pronto soccorso i pazienti vengono “triagiati”, se presentano sintomi sospetti vengono immediatamente sottoposti a Tac.

I “ragionevolmente positivi” vengono fatti accomodare in una tenda pneumatica (altro dono dell’Accademia dello Sport) e attende di essere poi indirizzato ai reparti per iniziare precocemente le terapie.

Da venerdì, infine, l’ospedale sarà anche in grado di esaminare i tantissimi tamponi fatti in questi giorni, in una delle strutture messe più a dura prova dall’emergenza.