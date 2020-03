Pizze e dolci in regalo ai medici dell’ospedale di Treviglio: ora c’è la raccolta fondi

In questi giorni, da quando l’emergenza Coronavirus ha colpito anche il territorio della pianura Bergamasca (su cui gravitano i Presidi Ospedalieri di Treviglio-Caravaggio e di Romano di Lombardia), molte le telefonate e le manifestazioni di gratitudine da parte di privati cittadini, di associazioni e aziende.

I primi a beneficiare di questa generosità, i colleghi del Pronto soccorso di Treviglio che, sabato, si sono visti arrivare due borse della spesa piene di viveri, dolci e leccornie con un biglietto: grazie per quello che fate.

Sabato sera, la Brasserie di Bariano, ha regalato 20 pizze per gli operatori in prima linea di Treviglio, così come una Pizzeria – che desidera rimanere anonima – di Brignano Gera d’Adda che ne ha fatte arrivare altrettante lunedì sera. Martedì è stata la volta di Hamburger & Co. di Via Verga a Treviglio.

Ma anche privati cittadini si sono fatti sentire e hanno consegnato decine di brioches per i nostri colleghi. La distribuzione dei viveri è coordinata dall’Ufficio infermieristico, aperto H24 in questi giorni.

Domenica notte, invece, proprio al termine della discesa da cui scendono le ambulanze dirette al Pronto soccorso, è apparso uno striscione dove medici e infermieri vengono addirittura definiti “Nostri Eroi” e firmato con l’hashtag #molamia.

Il cuore dei bergamaschi si è aperto anche con altre manifestazioni pubbliche: su Facebook è partita una raccolta fondi sul sito www.gofundme.com.

Anche l’ASST scende in campo in prima persona, comunicando gli estremi bancari dove far confluire i fondi.

“Quando Bergamo chiama, i cittadini rispondono con spirito di solidarietà ed altruismo”. Spiega Peter Assembergs, Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest. “Vorrei ringraziarli uno ad uno; anche in quest’occasione, in quest’emergenza globale, il cuore dei bergamaschi è immenso. Abbiamo così deciso, per aiutare chi desidera donare, fornire pubblicamente il nostro IBAN, per donazioni dirette, con la causale “Donazione COVID-19”. Non essendo noi una Onlus non potranno essere detraibili dalla dichiarazione dei redditi, ma la nostra ASST, se il donatore fornirà i propri estremi e un indirizzo, riceverà la ricevuta attestante il pagamento”.

Ecco gli estremi del conto corrente dell’ASST di Bergamo Ovest:

IBAN IT 81 G 05696 53640 000007000X13

COD. SWIFT POSOIT22

CAUSALE: Donazione COVID-19

Per informazioni e per le pratiche rivolgersi all’UOS Affari generali e legali, Tel. 0363/424524 – 294 Email: affari_generali@asst-bgovest.it PEC: protocollo@pec.asst-bgovest.it