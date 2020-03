Notiziario Cisl: l’emergenza Coronavirus e una riflessione post 8 marzo

Il notiziario di questa settimana è naturalmente dedicata, quasi interamente alla situazione di emergenza legata alla diffusione del Coronavirus.

Questo il messaggio della segreteria FNP: “In questi giorni i nostri interventi sono stati realizzati in situazioni di emergenza, dettata dalle norme di tutela e sicurezza previste per la prevenzione del contagio in atto. Se la qualità ne ha risentito, ci scusiamo con i nostri iscritti e i nostri spettatori, che saranno comunque disponibili a capire e a apprezzare lo sforzo fatto per continuare a garantire il rapporto tra segreteria FNP e il mondo dei pensionati bergamaschi.

Tanti auguri a tutti”.

Una riflessione post 8 marzo riguarda invece la situazione pensionistica femminile, spesso compromessa dai buchi previdenziali utilizzati per curare figli o genitori. L’impegno di FNP anche per il 2020 per riequilibrare impegno familiare e vita lavorativa.